El aeropuerto de Tenerife Sur, entre los más colapsados de toda Europa

El aeropuerto de Tenerife Sur encabeza, junto al de Lanzarote, la lista de terminales europeas con mayores demoras en el control de pasaportes, según reflejan tres informes publicados en los últimos días. Uno de ellos, elaborado por el Daily Mail a partir de encuestas a visitantes británicos, sitúa a la terminal sureña a la cabeza de las esperas más largas del continente durante la temporada alta. Por otro lado, la organización de consumidores Which? llega a la misma conclusión y la coloca en primer puesto de un listado basado en testimonios de pasajeros sobre retrasos en los controles. Ryanair, por su parte, incluye al aeropuerto sureño entre los 16 puntos conflictivos recurrentes del continente.
El origen del problema y la reclamación mayoritaria surge con el sistema de entradas y salidas (EES), puesto en marcha por la Unión Europea para sustituir el sellado manual de pasaportes por un registro digital de viajeros no comunitarios. El mecanismo, que exige toma de huellas dactilares e imagen facial en cada entrada y salida del espacio Schengen, comenzó a implantarse en octubre de 2025 y pasó a ser obligatorio el pasado 10 de abril. A día de hoy, de las 36 nuevas máquinas de reconocimiento biométrico habilitadas en el aeródromo, apenas cinco (el 15%) funcionan correctamente. El 85% restante arrastra fallos de conexión y problemas en la apertura de puertas desde el pasado mes de noviembre.
Pensado para acelerar los controles, el EES ha provocado el efecto contrario en varios de los principales aeropuertos turísticos de Europa. Ryanair ha identificado mas de una docena de terminales como puntos críticos de retrasos recurrentes, entre ellos Alicante y Málaga, además de aeropuertos como Madrid, Berlín, Cracovia, Budapest o París-Beauvais. Según datos recogidos por el medio británico, el tiempo medio para superar el control de pasaportes “se ha triplicado en algunos aeropuertos europeos desde su entrada en vigor”.
Estos estudios han reabierto el debate entre el sector empresarial, que lleva meses advirtiendo sobre la falta de información ante la ultimación de la implementación del EES. El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera, valoró que este tipo de estudios “es el resultado de la falta de compromiso con Tenerife” y calificó: “Somos la vaca que se ordeña permanentemente”.
Cabrera alertó sobre las consecuencias para la imagen turística de la isla: “El efecto en nuestra imagen turística es grave; es nuestro principal mercado y puerta de entrada. Que los visitantes nos tomen como uno de los peores aeropuertos es un tema serio”.