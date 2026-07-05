Alta cocina ‘bajo las estrellas’: Albert Adrià y los hermanos Padrón se citan en Tenerife

Inspirational Chef Stories celebrará su XI edición el 28 y 29 de noviembre de 2026 en Tenerife con una propuesta gastronómica y cultural que reunirá a Albert Adrià y a los hermanos Padrón, Juan Carlos y Jonathan, en torno a una experiencia a seis manos inspirada en la astronomía. La edición contará con el patrocinio de Taittinger.
Impulsado desde el Royal Hideaway Corales Resort, el proyecto convierte el cielo de Tenerife en punto de partida para explorar la relación entre alta cocina, astronomía, paisaje volcánico e identidad canaria.
A lo largo de dos jornadas, el chef catalán multiestrellado y los galardonados cocineros canarios protagonizarán un encuentro gastronómico, cultural y sensorial con cenas exclusivas, Inspirational Talks, encuentros con expertos y una visita al Observatorio de Izaña, en el Teide. Tanto los hermanos Padrón como Adrià han sido Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS en sus diferentes ediciones.
Tras diez ediciones desde su nacimiento en 2018, Inspirational Chef Stories recoge el legado de Inspirational Chef Program e inaugura una nueva etapa de evolución como marca, caracterizada por ediciones temáticas vinculadas al destino.
Desde sus orígenes, el proyecto ha invitado a chefs nacionales e internacionales a descubrir Tenerife a través de sus paisajes, productores, despensa atlántica e identidad gastronómica.
A partir de ahora, cada edición profundizará en un eje conceptual relacionado con una isla o un territorio del archipiélago canario; en 2026, la astronomía inaugura esta nueva etapa como hilo conductor de una experiencia conectada con la riqueza de sus cielos, uno de los grandes patrimonios de Canarias.
Albert Adrià es una figura clave para entender la evolución de la cocina contemporánea. Su trayectoria está vinculada a elBulli, donde trabajó desde 1985 y, junto a su hermano Ferran Adrià, formó parte de una de las revoluciones creativas más influyentes de la alta cocina mundial. Más tarde trasladó esa mirada a proyectos como Tickets, Pakta, Bodega 1900, Hoja Santa, Heart Ibiza o Enigma. Hoy, al frente de este último proyecto, en Barcelona, firma su propuesta más personal: una cocina precisa, emocional y sorprendente que mantiene vivo el espíritu asociado al apellido Adrià.
Adrià compartirá cocina con Juan Carlos y Jonathan, de El Rincón de Juan Carlos, restaurante ubicado en Royal Hideaway Corales con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol. La cocina de los Padrón parte del producto, del Atlántico y de la identidad canaria para construir una propuesta que combina raíz, precisión y una lectura contemporánea del territorio.