El 112 y el SUC en Canarias alertan de la falta de personal ante grandes emergencias

El comité de huelga del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha alertado este viernes de la situación de “extrema vulnerabilidad” en la que se encuentran ambos servicios en Canarias. Las organizaciones sindicales CCOO y CSIF denuncian una falta de personal y la ausencia de una planificación real para afrontar incidentes de gran magnitud como incendios forestales o crisis volcánicas.
Los representantes de los trabajadores aseguran que las plantillas actuales no están dimensionadas para garantizar la respuesta operativa en jornadas de alta actividad. A este problema se suma la incertidumbre por el traspaso del Cecoes 112, un proceso de segregación desde la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) hacia Gesplan que, según denuncian, se encuentra actualmente paralizado.
Cuatro plazos incumplidos para el traspaso a Gesplan
El Gobierno de Canarias anunció este cambio de gestión en agosto de 2025. Desde entonces, el comité de huelga critica que se han sucedido hasta cuatro plazos incumplidos para ejecutar la transferencia: enero, marzo, junio y, el último de ellos, septiembre de 2026, sin que hasta el momento se haya concretado el proceso administrativo.
Según explican las centrales sindicales, la operación se encuentra paralizada debido a un informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, un documento que cuestiona la viabilidad económica y organizativa del traspaso de competencias entre las empresas públicas.
El riesgo de cesión ilegal de trabajadores
Frente a esta situación, el comité exige al Ejecutivo regional liderado por Fernando Clavijo que abandone las “decisiones improvisadas” y opte por reforzar de forma directa la estructura de GSC, entidad que acumula más de 30 años de experiencia en la gestión de la seguridad, la sanidad y la protección civil en el Archipiélago.
Los sindicatos advierten de que la contratación de gestores externos a través de Gesplan no soluciona el déficit de las salas operativas del Cecoes 112 ni del SUC. Sostienen que este personal no se puede integrar directamente en las funciones habituales de los servicios, ya que la normativa actual podría considerar esta práctica como una cesión ilegal de trabajadores. Esta inestabilidad laboral ha provocado ya la salida de parte de los profesionales debido a la falta de garantías sobre su futuro.
Qué mejoras exigen para la seguridad en Canarias
Para solucionar este conflicto de manera definitiva, el colectivo reclama una ampliación “real, estructural y legal” de las plantillas que incluya la incorporación de los siguientes perfiles técnicos y sanitarios:
- Especialistas en informática, redes y telecomunicaciones.
- Personal médico y de enfermería para recursos aéreos y salas operativas.
- Gestores de recursos, gestores operativos y coordinadores multisectoriales.
- Personal especializado en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Los representantes de los trabajadores recuerdan que durante la erupción volcánica de La Palma en 2021 ya se evidenciaron carencias en la integración operativa de las salas de emergencias. Por todo ello, exigen la convocatoria urgente de mesas de negociación y piden la intervención directa de la Consejería de Sanidad, la Consejería de Política Territorial y Emergencias y de la Presidencia del Gobierno autonómico. “El 112 es el corazón de la seguridad de todos los canarios”, concluyen desde el comité.