Alisia Sanz & Banda inauguran este jueves el ‘Lavaderos Live Music’

La Sala de Arte Los Lavaderos, en la capital tinerfeña, acoge durante julio y agosto una programación que reúne jazz, canción de autor, pop-rock, boleros, música francesa y conciertos conmemorativos para celebrar la décima edición del ciclo Lavaderos Live Music. Con el lema Diez años no son nada, pero dan emoción a los abrazos, y con entrada libre hasta completar el aforo, la iniciativa celebra esta noche de jueves (20.30 horas) su concierto inaugural de la mano de Alisia Sanz & Banda.
Lavaderos Live Music, una propuesta de la Concejalía de Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es una producción de Makaron dirigida por el músico y periodista Rubén Díaz, que cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura y de las firmas comerciales Dorada Especial y Aguaria.
La agenda continúa el 9 de julio con la Noche Francesa, en la que actúan Ana de la Preugne, Matías Boussel y Rapha Broken Strings. Los Lavaderos recibe el día 16 al Ancor Miranda Trío, con una propuesta centrada en el jazz. La programación prosigue el 23 de julio con Picardíaz & Lord junto a Reverso, en una velada dedicada a las versiones musicales, mientras que el día 30 es el turno de Blue Rondo, con un repertorio centrado en las nuevas músicas.
Entre las propuestas programadas para agosto, una de las citas más especiales es la del día 1 (19.00 horas): el concierto benéfico Boleros Contra el Fuego, con taquilla solidaria y la participación de José Luis León (arpa), Cancioneros, Toscal Romántico, Ruimán Quartet, Fragilísticos y Guayakí 3. Las actuaciones se irán sucediendo hasta culminar el 29 de agosto (18.00 horas) con el Concierto Conmemorativo nº 101, en el que participarán las bandas de rock Whiskería Lili, Mono Sapiens y Escaldón de Golfos, así como los dj Chary Lou y Toni LaCalle.