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La Policía cierra la popular terraza La Pepa, en Arona, como seguridad por los partidos del Mundial

Según publica Sol del Sur de Tenerife, el precinto se debe a la falta de seguridad que no garantiza la terraza y a las quejas vecinales tras el partido de cuartos de final del Mundial, Argentina-Suiza
La Policía cierra la popular terraza La Pepa, en Arona, como seguridad por los partidos del Mundial
El Mundial no se podrá seguir en La Pepa, por precinto policial. / Esteban Pérez (Sol del Sur de Tenerife)
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El Ayuntamiento de Arona, a través de la Policía Local, ha ordenado el precinto de la terraza La Pepa, en el centro comercial Pasarela, de Los Cristianos, como medida de seguridad.

Según publica Sol del Sur de Tenerife, el precinto se debe a la falta de seguridad que no garantiza la terraza y a las quejas vecinales tras el partido de cuartos de final del Mundial, Argentina-Suiza.

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“Exceso de aforo y ruido, y gente borracha pegada a las barandillas”

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Aquel encuentro terminó con destrozos del mobiliario y exceso de ruido que fue denunciado por los complejos hoteleros cercanos.

“Hubo exceso de aforo, más de 300 personas, no había medidas de evacuación, gente borracha pegada a las barandillas, con mesas altas y el peligro que eso puede suponer”, indicó al citado medio el concejal de Urbanismo, Javier Baute.

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