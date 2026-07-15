Nueva polémica por el salto a la piscina de dos turistas desde una terraza en un hotel en Tenerife: “Al calabozo un par de días”

Un nuevo vídeo difundido en la plataforma TikTok ha encendido el debate y la indignación en el sur de Tenerife tras captar a dos turistas practicando saltos de extrema peligrosidad hacia la piscina de un hotel de la Isla.
Las imágenes, compartidas por el creador de contenido Jack Neweyy (@Jack Neweyy), muestran cómo dos hombres se lanzan al agua desde una estructura elevada, una temeridad similar al denominado balconing.
El incidente, registrado a plena luz del día, se produce en un contexto de especial sensibilidad en el Archipiélago respecto al comportamiento de determinados visitantes.
Las reacciones de los residentes y usuarios de las redes sociales han sido unánimes al exigir sanciones ejemplares, la expulsión inmediata del establecimiento alojativo e incluso la deportación de los implicados por poner en riesgo su integridad física y la de los trabajadores del complejo.
Un socorrista intentó frenar sin éxito el segundo salto
A través de la secuencia grabada, se aprecia que los temerarios saltos no se ejecutan directamente desde el balcón de un dormitorio privado, sino desde una terraza o plataforma superior que corona la zona común del vaso de la piscina. Esta estructura, delimitada por una barandilla metálica de seguridad, se sitúa a varios metros de altura sobre el nivel del agua.
En la imagen se observa el instante preciso en el que el primer individuo salta al vacío con los brazos abiertos, mientras un segundo bañista aguarda su turno en la plataforma superior. Lo más alarmante del documento gráfico ocurre segundos después: un socorrista del hotel —vestido con camiseta amarilla fluorescente y pantalón corto rojo— trata de intervenir de manera apresurada para frenar la segunda infracción. Sin embargo, el segundo turista hace caso omiso a las advertencias del operario y se lanza igualmente al agua.
“Expulsión del hotel y multa exorbitante”: la reacción social
La publicación del vídeo en TikTok ha generado multitud de críticas y comentarios de censura por parte de la comunidad local canaria y de otros usuarios de la red social. Entre las reacciones con mayor interacción destacan peticiones de castigos contundentes: “Fuera del hotel inmediatamente”, “expulsados del hotel y ya está” o “calabozo un par de días porque simplemente no puedes dejarlos en la calle”.
Otros usuarios ironizaban sobre el perfil del visitante que protagoniza estas escenas, catalogándolo como “guiri activities” o “turismo de calidad”.
Incluso algunos internautas llamaron la atención sobre el peligro añadido que supuso la maniobra del socorrista al intentar detener físicamente el salto en el último segundo, advirtiendo de que “intentar frenar el salto es más peligroso que el propio salto” debido al riesgo de desequilibrio en el borde del voladizo.
Esta clase de imprudencias continúa en el punto de mira de las autoridades locales y del sector hotelero.
Según datos de la organización médica internacional Fundación iO citados en los foros de discusión del vídeo, cerca de 50 ciudadanos de origen británico han fallecido en España desde el año 2004 realizando maniobras de balconing, siendo el mercado inglés el que registra una mayor tasa de siniestralidad vinculada a estas prácticas de riesgo en los principales destinos turísticos del país.