Asesinadas tres mujeres por sus parejas en 24 horas en España

Tres mujeres han sido asesinadas en 24 horas en varios puntos de España. En concreto, los hechos se han producido en Alameda de la Sagra (Toledo) y Antequera y Benahavís (Málaga).
En la tarde de ayer, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó como violencia machista el asesinato de la mujer fallecida en Alameda de la Sagra (Toledo) y la otra hallada en Antequera (Málaga). Asimismo, ha convocado un comité de crisis para el próximo martes 28 de julio para analizar estos últimos casos.
Con la confirmación de estos dos casos, el número de asesinadas por violencia de género asciende a 31 en 2026 y a 1.372 desde 2003. El número de menores de edad huérfanos por violencia de género asciende a 20 en 2026 y a 530 desde 2013.
En el caso de Antequera, se trata de una mujer de 29 años, cuyo cuerpo se hallaba al mediodía del pasado lunes en su domicilio. El cuerpo presentaba varias puñaladas. La víctima tenía dos hijos menores de edad. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
Se investiga la implicación de su pareja sentimental, de 35 años, con el que tenía dos hijos (de siete y cuatro años) y el cual se quitó la vida precipitándose al vacío desde la muralla de la Alcazaba. El cuerpo de la víctima fue hallado por los servicios de emergencia después de una llamada que avisaba de su posible muerte, horas después de que se encontrara a su pareja.
Por lo que respecta a Toledo, la mujer tenía 45 años y había sido asesinada por su cónyuge en la vivienda familiar. El suceso se produjo durante la madrugada, momento en el que uno de los cuatro hijos llamó a emergencias informando de que su padre había atacado con un cuchillo a su madre. El hombre, de 48 años, se habría autolesionado con intención de quitarse la vida, pero ya se encuentra detenido. Los Servicios Sociales se ha hecho cargo del hijo de la víctima menor de edad. No existían denuncias previas.
Otra mujer fue hallada sin vida en su domicilio en Benahavís (Málaga) al presentar un corte en el cuello por arma blanca. Un testigo escuchó un grito muy fuerte y vio, además de una gran cantidad de sangre, a un hombre salir precipitadamente en coche de la vivienda. La mujer, de origen extranjero, estaba registrada en VioGén, pero su caso no estaba activo. La investigación baraja que no se trate de violencia de género.
Por último, la autopsia confirmó que la mujer de 56 años fallecida en Almoradí (Alicante) lo hizo por causas naturales, a consecuencia de las cuales se cayó y padeció “las lesiones que presentaba”.
El Gobierno condena la tragedia insoportable de la violencia machista
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, condenó los presuntos asesinatos machistas de tres mujeres en Málaga, Toledo y Alicante “en las últimas 24 horas”.
“Volvemos a enfrentarnos a una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad. La violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto”. El presidente Pedro Sánchez trasladó su “cariño y solidaridad” a las familias y amigos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, expresaron su “más absoluta condena” y su “rotundo rechazo ante estos nuevos feminicidios machistas” y trasladaron “su apoyo a familiares y amistades de las víctimas”. Instaron a que se lleven a cabo “todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar muertes”.