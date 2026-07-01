Atropellan a una mujer de 76 años en Tenerife: fue trasladada de urgencia al hospital

Una mujer de 76 años ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir un atropello este miércoles en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 11:23 horas en la calle Luis de la Cruz. A esa hora, el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona había sido atropellada en la citada vía.
El Centro Coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Policía Local.
El personal sanitario del SUC valoró y asistió a la afectada en el lugar del suceso. La mujer presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo de carácter moderado en un miembro inferior.
Tras ser estabilizada, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a Hospiten Bellevue.
Por su parte, la Policía Local se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.