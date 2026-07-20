el tiempo

El aviso de la Aemet para este lunes en Canarias: el mapa se complica entre estas dos islas

Se prevé calima en altura con termómetros que rozarán los 34 grados
Avisos vigentes de la AEMET en Canarias este lunes
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 20 de julio, el aviso amarillo por fenómenos costeros en el este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. La medida permanecerá vigente durante toda la jornada y en la primera hora del martes ante la predicción de viento del nordeste con fuerza 7 y fuerte marejada en el canal interinsular.

Alisio fuerte y calima en altura en todo el Archipiélago

La predicción meteorológica indica que los cielos permanecerán poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago, aunque con intervalos de nubes bajas en las vertientes norte a primeras y últimas horas del día. Además, se mantendrá la presencia de calima ligera en niveles altos sobre las ocho islas.

El viento del alisio soplará de moderado a fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en zonas del interior sur de Lanzarote y la península de Jandía en Fuerteventura. En estos puntos se prevén rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente al principio y final de la jornada. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

Termómetros en ascenso con hasta 34 grados en el sur

Las temperaturas registrarán pocos cambios o ligeros ascensos en las vertientes este e interior. En el sur y oeste de Gran Canaria los termómetros alcanzarán o superarán los 34 ºC, mientras que en puntos del sur de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro se prevé rozar o superar los 30 ºC.

En las capitales insulares, las máximas oscilarán entre los 25 ºC de Valverde y los 30 ºC de Santa Cruz de Tenerife y Arrecife. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de La Palma registrarán 27 ºC, mientras que en Puerto del Rosario el mercurio marcará 27 ºC de máxima y en San Sebastián de La Gomera se situará en 29 ºC.

Las zonas afectadas por el aviso en Tenerife y Gran Canaria

El parte oficial de la Aemet fija un riesgo bajo (aviso amarillo) enfocado en la navegación y las franjas costeras, con rachas de viento del nordeste de 50 a 61 km/h:

  • Tenerife: zonas del este, sur y oeste, con mayor afección al sur del canal que separa la Isla de Gran Canaria. El aviso finalizará a las 00:59 horas del martes, 21 de julio.
  • Gran Canaria: costas del este, sur y oeste, especialmente mar adentro en el sureste y la zona sur del canal interinsular. Mismo horario de finalización.

En el mar se espera viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 6, arreciando a fuerza 7 mar adentro, con marejada o fuerte marejada y olas de mar de fondo de uno a dos metros.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas