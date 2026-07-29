Bermúdez: “Vamos a ir a por los que han quemado los contenedores en Santa Cruz y los vamos a meter en la cárcel”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado a DIARIO DE AVISOS que el Ayuntamiento capitalino ha desplegado un gran operativo policial para lograr identificar y detener a los responsables de las últimas quemas de contenedores en la ciudad, actos vandálicos que la pasada noche, y con escasos días de diferencia, se saldó con 16 depósitos de residuos urbanos calcinados en la calle El Juncalillo, en Somosierra. “Vamos a ir a por los autores de este impresionante episodio que estamos sufriendo en la ciudad. No van a pagar solo los contenedores quemados, eso será lo mínimo, sino que pagarán con la cárcel”.
El regidor especificó que “no solo han quemado contenedores, sino que el fuego ha afectado a coches de vecinos de la zona y al arbolado. Una actuación incívica que siguen repitiendo y que creemos está cometiendo la o las mismas personas, pues hemos detectado más depósitos de basura que dan a entender que así se trata”.
“Que sepan estas personas que vamos a por ellos y a meterlos en la cárcel. Cuando los cojamos, a través del dispositivo policial ya dirigido para eso, que no vamos a ver si son menores o mayores. No se van a ir de rositas, porque están jugando, primero, con dinero público ya que que cada contenedor cuesta 3.000 euros y, segundo, porque están poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos”, añadió el alcalde santacrucero.