Oleada de vandalismo en Santa Cruz de Tenerife: queman 14 contenedores, tres coches y cuatro palmeras en una noche

Una cadena de incendios provocados sacudió la pasada noche diversos puntos de Santa Cruz de Tenerife. El balance provisional de la oleada vandálica se salda con al menos 14 contenedores de residuos calcinados, seis vehículos con diversos daños —tres de ellos totalmente destruidos por las llamas— y cuatro palmeras afectadas en la vía pública.
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y el Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que desplegarse a última hora del día para sofocar los distintos focos. Ante la gravedad y la concentración de los ataques, las fuerzas policiales han tramitado las diligencias ante la Policía Nacional, que asume la investigación para tratar de identificar y detener a los responsables.
El foco más grave destruye 3 coches
El incidente de mayor repercusión tuvo lugar poco antes de las 23:00 horas en la calle Sansón y Barrios, situada en el barrio de Somosierra. El fuego se inició en una batería de depósitos de basura y se propagó con rapidez a los automóviles estacionados en las inmediaciones.
En este punto resultaron calcinados ocho depósitos de residuos y seis vehículos sufrieron los efectos de las llamas, quedando tres de ellos con daños de extrema gravedad. El fuego alcanzó también a una palmera de la zona antes de que los efectivos de bomberos lograran dar por extinguido el conato.
Ataques en cadena
Tras el suceso registrado en Somosierra, los delincuentes continuaron la senda de destrozos por otros barrios de la capital tinerfeña. Los agentes locales y los servicios de extinción acudieron de forma sucesiva a la avenida Manuel Hermoso Rojas, la calle Alcalde José Emilio García Gómez, la calle Panamá y la calle Celia Cruz.
En esta segunda fase de la marcha vandálica se contabilizaron otros seis contenedores destruidos y tres palmeras calcinadas. La Policía Local colabora en la recogida de pruebas y testimonios con el fin de aportar datos relevantes al atestado instruido para la Policía Nacional.