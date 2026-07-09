Intensa jornada para los Bomberos de Tenerife: de un incendio en Las Chumberas a un rescate en Anaga

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife afrontaron este miércoles una jornada de intensa actividad en el área metropolitana, que incluyó la extinción de un incendio en la cocina de una vivienda en Las Chumberas (La Laguna), el rescate de una senderista herida en Cruz del Carmen y varias intervenciones por fuego en vehículos y rastrojos en distintos puntos de la Isla.
El incidente que requirió mayor despliegue se produjo sobre las 19:00 horas en el barrio lagunero de Las Chumberas. La Central de Coordinación de Emergencias del 112 Canarias alertó de un fuego en la segunda planta de un bloque de viviendas. Al llegar al lugar, la Policía Local confirmó a los bomberos que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ya había asistido a una persona y que el inmueble se encontraba vacío. Los agentes procedieron a sofocar las llamas, que se habían originado en la cocina, y a ventilar todo el edificio, en un operativo que contó con la presencia de la Policía Nacional.
Carga de trabajo en zonas urbanas y forestales
Esta sucesión de emergencias en apenas 24 horas evidencia la carga de trabajo que asumen los parques metropolitanos, obligados a movilizar recursos de forma simultánea para rescates en entornos naturales, áreas urbanas y vías interurbanas de Tenerife.
Durante la mañana, el equipo con base en La Laguna también tuvo que desplazarse hasta el macizo de Anaga para auxiliar a una senderista. La mujer sufrió una lesión en el entorno de Cruz del Carmen que le impedía continuar la marcha por sus propios medios. Tras ser inmovilizada, los efectivos la portearon en camilla hasta el punto donde aguardaba una ambulancia del SUC. En este dispositivo de rescate colaboraron agentes de la Policía Canaria, la Policía Local y personal del CECOPIN.
Bomberos de Tenerife y rastrojos en llamas
A estos servicios principales se sumaron otras emergencias que exigieron una rápida respuesta para evitar males mayores. Sobre las 11:00 horas, los bomberos apagaron un coche que había comenzado a arder mientras estaba estacionado frente a una ferretería en la carretera TF-152, también en el municipio de La Laguna.
Por su parte, los efectivos del parque de Santa Cruz de Tenerife actuaron a las 14:30 horas en un incendio de rastrojos localizado en un solar del barrio de El Tablero. La dotación capitalina tuvo que regresar a este mismo punto durante la madrugada después de que las llamas se reavivaran, dando por finalizado el servicio con el apoyo de la Policía Local.