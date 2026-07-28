La BRIF de La Palma se desplaza a Galicia para colaborar en la extinción de los incendios forestales

Una brigada de la BRIF de Puntagorda, en La Palma, se ha desplazado a Galicia para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que afectan a esta comunidad autónoma.
El equipo movilizado está compuesto por 16 bomberos forestales, dos capataces de bomberos forestales, una técnica forestal y un técnico jefe coordinador, según ha informado la propia Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales.
“Una brigada de BRIF Puntagorda, como medio del MITECO que somos, se desplaza a Galicia para ayudar en los incendios que asolan el país”, ha comunicado el operativo a través de sus redes sociales.
El nuevo desplazamiento se produce después de que efectivos de la base palmera hayan participado en las labores de extinción del incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, uno de los grandes fuegos forestales registrados durante los últimos días en España.
Los profesionales de Puntagorda se integraron allí en el dispositivo junto a otras brigadas forestales para combatir unas llamas cuya evolución estuvo marcada por las elevadas temperaturas, el viento y la gran superficie afectada.
Ahora, tras su intervención en Ávila, parte del personal de la BRIF de La Palma pone rumbo a Galicia, donde diferentes incendios mantienen movilizados numerosos medios terrestres y aéreos.
La BRIF de Puntagorda forma parte del dispositivo estatal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y puede ser movilizada a diferentes puntos de España para reforzar los operativos autonómicos cuando la magnitud de los incendios forestales así lo requiere.
El nuevo contingente desplazado desde La Palma está formado, en total, por 20 profesionales especializados en la lucha contra incendios forestales.