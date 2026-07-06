La Aemet avisa del calor en Canarias: hasta 37 grados en Gran Canaria y 34 en Tenerife este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 6 de julio de 2026, un notable ascenso de las temperaturas en Canarias, con valores que podrán alcanzar los 37 grados en Gran Canaria y los 34 grados en Tenerife. La jornada estará marcada por cielos mayoritariamente despejados y por la presencia de calima ligera en altura.
El aumento térmico se notará especialmente en zonas de interior y medianías de las Islas, mientras que en áreas del litoral norte, oeste y sur los cambios serán más suaves. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas más estables, con una máxima de 25 grados, mientras que la mínima regional se registrará en El Hierro, con 19 grados.
Las zonas más afectadas por el calor en Canarias
El impacto de esta masa de aire cálido no será uniforme en todo el Archipiélago. En la provincia de Las Palmas, la cuenca de Tejeda y las medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de Gran Canaria registrarán los valores más altos, con máximas de hasta 37 grados. Además, en estas zonas del interior las noches serán especialmente cálidas, ya que las mínimas apenas bajarán de los 26 o 27 grados.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos despejados, aunque se esperan algunos intervalos nubosos en las costas oeste a primeras y últimas horas del día.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las medianías del oeste, sur y este de Tenerife, así como el área metropolitana de la capital tinerfeña, podrán alcanzar los 34 grados. En el norte de la Isla y en puntos del litoral este, los termómetros superarán de forma más local los 30 grados.
Alisio moderado y rachas fuertes en algunas zonas
El viento mantendrá el patrón habitual del verano en Canarias. Según la Aemet, soplará de componente norte con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos de fuerte durante la noche en los extremos nordeste y suroeste de las islas occidentales.
En Gran Canaria, el viento del norte arreciará con intervalos fuertes en los extremos este y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En cumbres, el viento tenderá a amainar y soplará flojo, con dirección suroeste en Tenerife y de componente sur en Gran Canaria.