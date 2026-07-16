De los campamentos de refugiados a Tenerife: 98 niños saharauis ya están con sus familias de acogida

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha recibido este miércoles, 15 de julio, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, a los niños y niñas saharauis que participan este año en el programa Vacaciones en Paz.
El encuentro celebrado en Tenerife ha sido el primero de los actos organizados por la FECAM en las diferentes islas para dar la bienvenida a los menores, reconocer la solidaridad de las familias de acogida y poner en valor el trabajo de las entidades que hacen posible esta iniciativa. A este respecto, la FECAM, a través de la Comisión de Cooperación, Juventud, Igualdad y Diversidad, mantiene un vínculo firme de colaboración y solidaridad desde hace años con esta causa.
La presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, dio la bienvenida a los menores y las familias destacando el valor humano y social de Vacaciones en Paz, así como la implicación de las familias canarias que abren sus hogares a los menores y les ofrecen unas semanas de convivencia, descanso y atención
El programa, desarrollado por la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, permite que 98 niños procedentes del Sáhara convivan durante el verano con familias canarias, alejándose temporalmente de las difíciles condiciones de los campamentos de población refugiada. A este respecto.
En la recepción han participado, además, Escolástico Gil, alcalde de El Rosario y miembro de la Comisión de Comisión de Cooperación, Juventud, Igualdad y Diversidad FECAM; el delegado del Frente Polisario en Canarias, Alisalem Sidi Zein; y el presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Alberto Negrín.
Durante el acto se ha destacado La FECAM mantiene así su colaboración con una iniciativa que refuerza los vínculos históricos y solidarios entre Canarias y el pueblo saharaui y que contribuye a visibilizar la realidad de la población refugiada.