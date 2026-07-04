Un centenar de niños saharauis llega a Canarias en la 45 edición de Vacaciones en Paz

Casi un centenar de menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis, situados en la provincia argelina de Tinduf, pasarán los meses de julio y agosto en Canarias gracias al Programa Vacaciones en Paz, con sus familias adoptivas, olvidando durante 60 días las penosas condiciones en las que residen, con temperaturas que superan los 50ºC.
El grupo partió desde el campamento de Tinduf hacia Argel y, de ahí, un vuelo los llevó hasta el aeropuerto de Tenerife Sur donde llegó de madrugada. Tras unas horas de descanso en la sede de la Asociación Kairós, en Santa Cruz de Tenerife, durante la mañana se procedió al reparto de los menores a cada una de las familias de acogida en sus islas de destino.
Finalmente hubo 14 ausencias del grupo de 112 menores saharauis entre 9 y 12 años que tenía previsto desplazarse. De esta manera 36 niños y niñas se quedaron en Tenerife, el mismo número viajó a Gran Canaria, mientras que se desplazaron 14 a La Palma y, desde Los Rodeos, viajaron siete menores a Fuerteventura y seis a Lanzarote.
Durante la mañana la emoción estaba a flor de piel. Abrazos, besos y lágrimas de alegría entre las familias canarias y los niños y niñas que repetían la experiencia, mientras que los menores novatos tenían una actitud más reservada ante una novedad que les abrumaba.
Alberto Negrín, presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS), destacó que “es muy bonito y gratificante ver el reencuentro de los niños y niñas con sus familias adoptivas, las muestras de amor y gratitud que muestran los lazos entre las familias saharauis y canarias”.
Esta iniciativa es posible gracias a que las familias biológicas confían plenamente en las familias adoptivas, una relación que se fortalece incluso con vínculos que se mantienen durante décadas. La Asociación organiza viajes para que las familias canarias vayan a los campamentos a visitar a los niños que acogieron una experiencia para ambas partes.
Carencias
Negrín alertó de que en estos últimos años “las carencias en los campamentos de refugiados se dejan notar, sobre todo en la población infantil”, debido a los distintos conflictos bélicos por todo el mundo merman las ayudas humanitarias que reciben.
La ONG canaria que defiende los derechos del pueblo saharaui agradece el apoyo de las instituciones como el Parlamento de Canarias, los Cabildos y distintos Ayuntamientos que en estos últimos años se han volcado con los proyectos de cooperación.
Los niños y niñas vivirán una experiencia enriquecedora durante el tiempo que permanecerán en Canarias, estableciendo rutinas de juegos, actividades al aire libre, visitas lúdicas, educativas e institucionales, relaciones con amigos, vecinos y familia, además de revisiones médicas, el seguimiento de tratamientos y una alimentación equilibrada durante su estancia.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorizó la residencia temporal de los 2.800 menores saharauis participantes en Vacaciones en Paz en distintas comunidades, y los visados de estancia para los 170 monitores que los acompañan. Desde 1980 Canarias recibe menores saharauis.