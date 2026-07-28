El Ayuntamiento de La Laguna cerrará al tráfico cinco vías principales del entorno del estadio Francisco Peraza a partir de las 18:00 horas de este sábado, 1 de agosto, con motivo del concierto de la banda Arde Bogotá.
El dispositivo de movilidad y seguridad regulará los accesos a la zona ante la previsión de concentrar entre 12.000 y 15.000 espectadores.
Las restricciones afectarán al camino Fuentes Cañizares (en su cruce con San Diego), Paseo Oramas con Tabares Bartlet, Pozo Cabildo, República Argentina y la calle Joaquín Turina.
Asimismo, el área de Seguridad Ciudadana prohibirá la circulación de camiones y guaguas desde la plaza Poeta Manuel Verdugo hacia Marcos Redondo.
La Policía Local permitirá únicamente la entrada a los garajes de los residentes del entorno.
Refuerzo del transporte público y accesos
El Consistorio aconseja el uso del transporte público para acudir al recinto deportivo.
Para facilitar la llegada de los asistentes y mitigar las retenciones en los accesos a la ciudad de La Laguna, la compañía Titsa ofrecerá refuerzos en varias líneas de guaguas durante la tarde y la noche del sábado.
La apertura de puertas del estadio se realizará a las 19:00 horas por la avenida Tabares Bartlet, dos horas antes del inicio de la actuación musical, programada para las 21:00 horas.
Despliegue de seguridad y atención sanitaria de emergencia
El operativo mantendrá presencia reforzada de la Policía Local de La Laguna, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y personal de seguridad privada. A lo largo de la semana se celebrarán nuevas mesas técnicas para ultimar los desvíos alternativos de la circulación.
En la vertiente sanitaria, el dispositivo coordinado con el 1-1-2 contempla la instalación de un hospital de campaña y la presencia de tres ambulancias medicalizadas en las inmediaciones del campo de fútbol para atender cualquier incidencia durante la jornada.