Stop Vertidos al Mar critica la falta de soluciones para playa Jardín: “La única respuesta que tenemos es el silencio”

Por un Puerto de la Cruz más limpio, más saludable y más justo. Este es el objetivo con el que nació hace dos años la Plataforma Stop Vertidos al Mar y por el que sigue luchando, dado que pese a su reapertura, en julio del pasado año, playa Jardín, la principal zona de baño del municipio, sigue siendo objeto de polémica.
El último episodio de contaminación detectado en este emblemático enclave ha puesto de manifiesto que aunque las analíticas de baño se encuentren dentro de los parámetros legales, todavía queda mucho por hacer para garantizar una solución definitiva. En ese sentido, el colectivo critica la falta de acciones, el retraso en proyectos que son claves, y la falta de información en actuaciones fundamentales.
Como ejemplo, su portavoz, Tania Hernández, cita que “no tienen constancia que se haya redactado el proyecto de renovación integral del sistema de alcantarillado del barrio de Punta Brava, para el cual el Cabildo de Tenerife concedió una subvención cercana al millón de euros” en septiembre de 2024. Por ello, como vecinos y usuarios de la zona, solicitan información sobre el estado actual del proyecto, sus plazos y las previsiones de ejecución. Unos datos que a día de hoy no les han facilitado pese a haberlos solicitado.
Lo mismo ocurrió, añaden, con las analíticas que el Ayuntamiento encargó días atrás a una empresa privada y que, según el grupo de gobierno, confirmaban una calidad “excelente” del agua. Durante la rueda de prensa ofrecida el pasado viernes el alcalde, Leopoldo Afonso, se comprometió con una de sus compañeras que se reuniría con la Plataforma para enseñarle los resultados. “Todavía seguimos esperando”, apunta.
El colectivo insiste en que “mientras el tratamiento terciario no funcione a pleno rendimiento, una parte significativa del tratamiento sigue dependiendo de la desinfección mediante hipoclorito sódico”.
Por ello, solicita información técnica detallada sobre los pozos filtrantes auxiliares, actualmente en ejecución; la ampliación de la EDAR y la sustitución del emisario submarino; la situación administrativa y de legalización de las EBAR de El Caletón, playa Chica y playa Jardín; el estado del proyecto de alcantarillado de Punta Brava; la limpieza de la arena de Playa Jardín para garantizar adecuadas condiciones higiénico-sanitarias; y la realización de estudios específicos sobre posibles subproductos derivados de la desinfección, incluidos trihalometanos, en el entorno del punto de vertido.
El Gobierno lleva más de un año sin reunirse con la Plataforma
El grupo de gobierno (PP-ACP-CC) lleva más de un año sin reunirse con la Plataforma Ciudadana Stop Vertidos al Mar pese a que el colectivo se lo ha solicitado en varias ocasiones tanto de manera oficial como extraoficial. “La única respuesta que tenemos de este gobierno es el silencio”, subrayan