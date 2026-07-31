Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión Sindical Obrera (USO) Canarias han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones en las que, según aseguran, permanecen los conductores del transporte discrecional de viajeros del aeropuerto de Tenerife Sur, que califican de “indignas”.
Según han explicado ambas organizaciones en un comunicado conjunto, esas condiciones vulneran la normativa de prevención de riesgos laborales.
Según explican, tras limitarse la permanencia gratuita de los vehículos en la dársena del aeropuerto, las empresas comenzaron a enviar a los conductores a esperar en un descampado situado en el exterior de las instalaciones.
CCOO y USO sostienen que ese espacio carece de sombra, agua potable, aseos, zonas de descanso y cualquier otra infraestructura adecuada para permanecer durante largos periodos de tiempo, una situación que consideran especialmente grave durante los episodios de altas temperaturas registrados en las últimas semanas.
La denuncia se dirige contra las empresas del sector y también contra Aena Tenerife Sur por las posibles responsabilidades derivadas de esta situación.
Los sindicatos han solicitado así una inspección urgente para comprobar las condiciones del lugar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
Los sindicatos han recordado que esos periodos constituyen tiempo de presencia dentro de la jornada laboral, ya que los conductores permanecen a disposición de las empresas, por lo que entienden que estas mantienen la obligación de garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud.
El coordinador del sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Santiago Domínguez, y el delegado de USO Canarias, Antonio Manuel Perdomo, han descrito esta situación como “una manera indigna de tratar a los conductores profesionales” y han rechazado que las discrepancias entre Aena y las empresas de transporte se trasladen a las condiciones laborales de las plantillas.
Además, han señalado que, aunque Aena ha suspendido temporalmente hasta enero de 2027 el cobro de la tasa de estancia en la dársena, las empresas continúan enviando a los conductores al descampado sin haber corregido las deficiencias denunciadas.
CCOO y USO afirman que mantienen su disposición al diálogo para resolver el conflicto, aunque advierten de que, si no se adoptan medidas, recurrirán a “todas las vías sindicales y legales” a su alcance para exigir el cumplimiento de la normativa en materia de salud laboral.