Jueces y sindicatos confirman que continúa el desastre informático en los tribunales canarios

Los tribunales canarios (y, por ende, la ciudadanía isleña) siguen sufriendo los efectos de la crisis generada por los fallos generados por el sistema informático ‘Atlante’, que desde el pasado miércoles siguen paralizando la actividad de los juzgados canarios que ni siquiera los jueces pueden firmar resoluciones, con la enorme gravedad que ello conlleva. tal y como denunciaron ayer tanto la asociación judicial más representativa en el Archipiélago como Intersindical Canarias.
Así lo manifestaron ayer a este periódico las Secciones Territoriales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), cuyo portavoz (el magistrado Adalberto de La Cruz) manifestó en su nombre el “más absoluto y firme respaldo al acuerdo adoptado el pasado viernes por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante el cual se elevó una queja formal y contundente al Ejecutivo autonómico por las reiteradas y graves incidencias del sistema de gestión procesal Atlante. Desde la AJFV denunciamos que en el día de hoy, lunes 13 de julio [ayer para el lector[, la situación de colapso informático persiste. El sistema continúa inoperativo, sumando ya cinco días consecutivos de ralentización extrema y bloqueos que imposibilitan el trabajo diario en los órganos judiciales del Archipiélago”.
“Resulta inaceptable que los miembros de la carrera judicial se vean imposibilitados para realizar un trámite tan esencial como la firma electrónica de resoluciones procesales -detalla la AJFC-. Esta anomalía técnica se traduce en una paralización material y absoluta del servicio público. Compartimos plenamente la alarma expresada por el TSJC respecto a los servicios de guardia. La imposibilidad de tramitar actuaciones urgentes e inaplazables sitúa a la Justicia en Canarias en una situación de extrema gravedad, poniendo en serio riesgo la protección de los derechos fundamentales y vulnerando frontalmente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”, lo que da idea de la enorme gravedad de lo que está pasando.
Los representantes de los jueces en Canarias resaltaron que “no pueden seguir prestando sus funciones en estas condiciones de precariedad tecnológica constante, que además afectan de manera injusta a su rendimiento y a la percepción ciudadana del funcionamiento de la Justicia, por causas que son totalmente ajenas a los propios órganos judiciales. Por todo ello, la AJFV se suma a la exigencia del TSJC y requiere al Gobierno autonómico la implementación inmediata de un plan de contingencia técnico, integral y definitivo que ponga fin a las carencias estructurales del sistema Atlante de una vez por todas”.
Esta denuncia cuenta con el respaldo de representantes de los trabajadores en los juzgados representados por Intersindical Canarias, cuyo portavoz, David Ortuño, detalló tras ser consultado por este periódico que, si bien ayer ‘Atlante’ amaneció funcionando con aparente normalidad, al poco volvíó a estar bajo mínimos.
Resta recordar que la Consejería ha reconocido los problemas y aseguran esforzarse por terminar con los mismos mientras plantean parches provisionales a este colapso.