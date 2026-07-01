Los destinos de Europa más baratos para viajar con niños desde Canarias en verano: billetes, alojamiento, comidas…

Cuando se viaja en pareja, el coste de los billetes de avión es manejable. Pero cuando hay niños de por medio, cualquier tarifa se multiplica automáticamente y el esfuerzo recae sobre un único presupuesto familiar.
Para que las vacaciones no se conviertan en una pesadilla financiera antes de despegar, las familias canarias necesitan destinos donde la combinación sea perfecta: vuelos económicos desde las Islas y un coste de vida diario extremadamente bajo.
Haciendo números reales con los buscadores de vuelos (Skyscanner y KAYAK) y los índices de coste de vida de este año, estos son los destinos europeos más viables económicamente para cuatro personas.
1. Polonia (volar a Cracovia o Varsovia)
Polonia no solo es barata en el destino, sino que es una de las pocas opciones de Europa del Este que cuenta con vuelos directos estacionales y excelentes conexiones con una sola escala corta desde los aeropuertos canarios.
- ¿Cuánto cuesta el billete? Fuera de la temporada altísima de verano, los vuelos de ida y vuelta desde Gran Canaria o Tenerife hacia Cracovia o Varsovia se pueden encontrar desde los 123€ a los 165€ por persona. Para una familia de cuatro, el desembolso inicial en transporte se puede cerrar por poco más de 500 euros en total si se reserva con antelación.
- En el destino: es donde viene el gran alivio. Al mantener el zloty como moneda, el euro rinde muchísimo. Los menús infantiles rondan los 4 € y un apartamento familiar completo rara vez supera los 50 euros por noche.
2. Portugal (El Algarve vía Lisboa o Oporto)
Por cercanía geográfica, Portugal continental sigue siendo la opción más lógica y con menos horas de vuelo para los niños, lo que reduce el estrés a bordo y el gasto en maletas.
- ¿Cuánto cuesta el billete? Las conexiones aéreas desde Canarias hacia Lisboa o Oporto son muy competitivas debido a la oferta de aerolíneas tradicionales y low-cost. Los billetes de ida y vuelta suelen oscilar entre los 80 euros y los 130 euros por persona. Es el coste inicial de transporte más bajo de la lista para los cuatro miembros.
- En el destino: el Algarve ofrece una infraestructura excelente para niños. Aunque es un poco más caro que Polonia, comer en restaurantes locales sigue costando un 30% menos que en la península o en las zonas turísticas de Canarias.
3. Bulgaria (Volar a Sofía)
Bulgaria ostenta el título del país con el coste de vida más bajo de la Unión Europea, ideal para compensar el tener que hacer una escala intermedia para llegar.
- ¿Cuánto cuesta el billete? Aunque no siempre hay rutas directas todo el año, las escalas en Madrid o Barcelona con compañías de bajo coste permiten encontrar billetes de ida y vuelta por unos 140 euros – 180 euros por persona en meses clave de vacaciones. El total familiar en vuelos ronda los 600 euros.
- En el destino: el gasto en vuelos se amortiza al segundo día de pisar el país. Los alojamientos familiares cómodos cuestan unos 40 euros la noche y las cenas para los cuatro miembros en tabernas tradicionales se quedan habitualmente por debajo de los 35 euros en total.
4. Albania (Volar vía Corfú o Tirana)
El fenómeno turístico del momento en el Mediterráneo destaca por sus playas de calidad similar a Grecia, pero a precios pensados para economías familiares.
- ¿Cuánto cuesta el billete? Volar directo a Tirana desde las islas puede ser costoso, pero las familias utilizan un truco logístico muy eficiente: volar desde Canarias a la isla griega de Corfú (con billetes que bajan de los 110 euros ida y vuelta) y de ahí coger un ferry de 30 minutos (unos 19 euros por adulto) que te deja directamente en las playas albanesas de Sarandë.
- En el destino: es el paraíso del ahorro costero. Sombrillas, menús de playa y apartamentos a pie de mar cuestan una tercera parte de lo que costaría cualquier destino turístico español o italiano.
Al viajar con niños, el equipaje de mano suele quedarse corto, y facturar cuatro maletas duplica el precio del billete. La mejor estrategia de ahorro real es facturar una sola maleta grande de 20 kg para los cuatro y llevar mochilas pequeñas gratuitas debajo del asiento con lo imprescindible para el vuelo.