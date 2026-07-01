DIARIO DE AVISOS bate a El Día y se convierte en el periódico más leído de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En el año en que DIARIO DE AVISOS celebra su 50 aniversario en Tenerife y 136 años de historia desde su fundación en Santa Cruz de La Palma, los datos no podían llegar en mejor momento. La segunda oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2026 -la medición oficial de audiencias de la prensa escrita en España- acaba de certificar lo que muchos lectores ya intuían: la edición en papel de DIARIO DE AVISOS es hoy el periódico más leído de la provincia, por encima de El Día, su competidor histórico en este territorio.
Es la primera vez que ocurre. Un hito que, en un año tan especial para esta cabecera, adquiere una dimensión aún más significativa desde que fue refundado en el año 2015 por el Grupo Plató del Atlántico, el mayor conglomerado multimedia de Canarias, al que pertenece en la actualidad.
Siete mil lectores más que El Dia
La segunda oleada de 2026, que recoge la evolución de audiencias entre octubre de 2025 y mayo de 2026, sitúa a Diario de Avisos con 46.000 lectores diarios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La cifra supone un crecimiento de 7.000 lectores respecto a la oleada anterior y un incremento del 21% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Una tendencia de ascenso que no es fruto del azar, sino el resultado de un proyecto editorial sostenido en el tiempo.
El Día, en cambio, registra un retroceso considerable: pierde 9.000 lectores en una sola oleada y queda con tan solo 39.000, lo que representa una caída del 27,78% en términos interanuales. La brecha entre ambos periódicos, que apenas hace unos meses era favorable a El Día, se ha invertido de forma nítida: DIARIO DE AVISOS supera ahora a su rival en 7.000 lectores. En apenas unos meses, el escenario ha cambiado radicalmente. La curva de crecimiento de DIARIO DE AVISOS y la de retroceso de El Día se han cruzado, y el resultado es este: un cambio de liderazgo más que previsible en la prensa tinerfeña.
Una década de dominio digital y ahora, también en papel.
Lo que el EGM de esta segunda oleada convierte en histórico es que certifica el liderazgo de DIARIO DE AVISOS también en su edición impresa. Porque en el entorno digital, el periódico lleva más de ocho años siendo el referente indiscutible de la provincia y en Canarias.
Los datos de audiencia digital de GFK correspondientes al mes de mayo de 2026 son elocuentes. Diariodeavisos.com alcanza 1.632.161 lectores mensuales, frente a los 1.463.173 de eldia.es. Pero es en la audiencia media diaria donde la diferencia resulta más arrolladora: 217.572 lectores diarios en el caso de DIARIO DE AVISOS, casi el doble de los 126.745 que registra su competidor. El volumen de páginas vistas confirma la misma tendencia: 13.014.427 frente a 7.974.187, prácticamente el doble en favor del decano de la prensa canaria.
Durante años, DIARIO DE AVISOS ha sido líder en todo tipo de pantallas mientras en papel la balanza se inclinaba hacia El Día. Hoy, esa dualidad ha desaparecido. El periódico más veterano de Canarias -fundado en 1890, con 136 años de historia a sus espaldas y cinco décadas de presencia en Tenerife- lidera ya en todos los soportes en los que compite.
El EGM, el termómetro de la prensa española
Para entender el alcance de esta noticia, conviene recordar qué es el EGM y por qué importa tanto. El Estudio General de Medios es la investigación de referencia sobre el consumo de medios de comunicación en España. Fue presentado por primera vez el 30 de octubre de 1968 en Madrid y, desde entonces, se ha consolidado durante casi seis décadas como el instrumento más fiable para medir la audiencia de la prensa, la radio, la televisión y otros soportes. Es, en definitiva, el árbitro oficial que establece quién lidera y quién pierde terreno en el mercado de la información.
Gestionado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), el EGM se realiza tres veces al año -en lo que se denominan oleadas- a través de más de 150.000 entrevistas. Sus resultados son los que utilizan anunciantes, agencias de publicidad e industria editorial para tomar decisiones estratégicas. Una buena posición en el EGM no es un reconocimiento simbólico: es una palanca económica de primer orden para cualquier medio de comunicación.