La emoción de cientos de devotos lleva a la Virgen del Carmen hasta el mar en Punta del Hidalgo

El enclave costero de Punta del Hidalgo volvió a engalanarse ayer domingo, 26 de julio, para vivir con fervor y emoción la emblemática embarcación de la Virgen del Carmen. Esta celebración, íntimamente relacionada con la labor pesquera y con las actividades que se llevan a cabo en los pueblos y núcleos cercanos a la mar, volvió a congregar a cientos de personas que no quisieron perderse el día grande de estos festejos.
Entre la gran multitud que acompañó a la imagen, tanto en su recorrido terrestre como marítimo, se encontraba el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, quien estuvo acompañado del concejal de Fiestas del Consistorio, Dailos González, y otros representantes de la Corporación local.
La ceremonia religiosa arrancó alrededor de las 18.00 horas y, una vez concluida, fue el turno del habitual recorrido a pie desde la plaza Olga Ramos hasta el embarcadero. Allí se vivió uno de los momentos icónicos de esta jornada festiva, con el instante de la esperada embarcación y la interpretación del Ave María desde el Roquete, a cargo de la solista Miriam Reyes y Nayra González, como artista invitada.
A la salida del trayecto marítimo, rumbo a Bajamar y Jóver, se ofreció una actuación musical en Punta del Hidalgo a cargo de Chago Melián.
Con el retorno de la Virgen del Carmen de su travesía marinera por la costa de La Laguna, un gran número de personas se mantenía a la espera en el embarcadero de origen para presenciar el regreso de la imagen hasta su capilla, la posterior exhibición pirotécnica y el cierre cultural de la jornada.
El primer edil lagunero subrayó que “este acto supone mucho más que una fiesta, es un encuentro en el que se conjugan un sinfín de emociones y rendimos homenaje a tantas generaciones que han hecho de la costa su forma de vivir. Es una forma de ensalzar y mantener viva esta memoria colectiva y, al mismo tiempo, un acto de identidad y orgullo para el pueblo puntero y para el resto del municipio”.
En esta línea también se manifestó Dailos González, quien destacó “la bellísima estampa que hemos podido disfrutar este domingo, con las numerosas embarcaciones adornadas para la ocasión y con la emoción que se puede apreciar en los rostros de las numerosas personas que, de manera desinteresada, han hecho posible que esta tradición sume una nueva edición cargada de sentimiento y devoción”.