mundial 2026 EN VIVO | Mundial 2026: España – Austria (0-0)Los de Luis de la Fuente buscan el pase a los octavos de final del Mundial 2026 ante un cuadro austríaco que se clasificó segunda de grupoEl delantero de la selección española Lamine Yamal celebra el primer gol del partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí. / EFE - Lavandeira JrDiario de Avisosedicion.digital@diariodeavisos.comPublicado el 02/07/2026 WhatsAppXFacebookChatGPTClaudeTelegram WhatsAppXFacebookChatGPTClaudeTelegramTE PUEDE INTERESAR