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EN VIVO | Mundial 2026: España – Austria (0-0)

Los de Luis de la Fuente buscan el pase a los octavos de final del Mundial 2026 ante un cuadro austríaco que se clasificó segunda de grupo
El delantero de la selección española Lamine Yamal celebra el primer gol del partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí
El delantero de la selección española Lamine Yamal celebra el primer gol del partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí. / EFE - Lavandeira Jr
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