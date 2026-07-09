Gana entradas para los conciertos de FIMUCITÉ 20

La Fundación Diario de Avisos obsequia a los lectores de DIARIO DE AVISOS entradas para disfrutar de los conciertos de la edición 20º aniversario del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ), que tendrán lugar los días 16, 17 y 19 de julio en el Auditorio de Tenerife.
Sortearemos dos entradas dobles para cada uno de los siguientes conciertos, y para ello desarrollará un sorteo en su sitio web.
‘John Williams Reimagined’ llega por primera vez a España el jueves 16 de julio a las 19:00 h en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, con un concierto en formato de trío que reinterpreta una cuidada selección de las bandas sonoras más icónicas y joyas poco interpretadas de John Williams.
El viernes 17 de julio a las 19:00 h, la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife acoge el concierto “live-to-picture” ‘Star Wars: A New Hope in Concert’, una experiencia inmersiva que proyecta la película original de 1977 con la banda sonora de John Williams interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Eímear Noone.
El domingo 19 de julio a las 19:00 h, la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife acoge la FIMUCITÉ 20 Red Carpet Gala, un concierto dirigido por Diego Navarro que celebra el 20º aniversario del festival con un recorrido por inolvidables bandas sonoras ganadoras del Óscar interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Tenerife junto al Tenerife Film Choir y destacados solistas.
Mecánica de participación
Los/as lectores/as que quieran participar en el concurso deberán registrarse facilitando sus datos en el formulario que se encuentra al final de esta página indicando que acepta las bases que se detallan a continuación y que deberá leer previamente.
Requisitos
Únicamente podrán optar al premio los usuarios que sean residentes en España mayores de 18 años, salvo empleados de Canaria de Avisos, S.L. y de Diario de Avisos Digital S.L.
Se deberá facilitar a DIARIO DE AVISOS información veraz a través del formulario y acreditar su personalidad a la hora de retirar/recibir el premio en las taquillas del Auditorio de Tenerife.
Calendario del concurso y participación
El plazo válido de participación se abre el jueves 9 de julio y se cierra el martes 14 de julio, ambos del presente año 2026.
La participación en el concurso implica la aceptación de que, en caso de ser el ganador, su nombre pueda ser publicado por Diario de Avisos, ya sea en su versión impresa o digital, así como en sus redes sociales.
Criterios de selección de ganadores
Los ganadores del sorteo serán seleccionados mediante aplicación de números aleatorios entre el total de participantes registrados.
Cada ganador recibirá DOS (2) entradas individuales.
El sorteo deparará TRES (3) ganadores, uno para cada concierto de los tres a sorteo, además de TRES (3) suplentes, y el resultado del mismo no será apelable.
El premio no incluye el desplazamiento de los/as ganadores/as hasta el lugar de celebración del evento. Las invitaciones no serán canjeables por ningún otro premio ni por su importe en efectivo.
Diario de Avisos, antes de otorgar el premio, se reserva el derecho a comprobar la veracidad de los datos aportados por el participante al participar en el concurso, reservándose el derecho de descartar del sorteo a aquellos cuyos datos facilitados no sean correctos.
El sorteo se realizará el 14 de julio de 2026 a partir de las 10:30 am de ese mismo día, siempre en horario de las Islas Canarias, y se notificará la condición de ganadores/as a los/as afortunados/as mediante correo electrónico o mensaje de texto haciendo uso de los datos de contacto que facilitaron a través del registro en el formulario.
En caso de no lograr contactar con alguno de los/as premiados/as dentro de las 8 horas siguientes a la realización del sorteo, este(a) será sustituido(a) por uno(a) de los suplentes.
Si tampoco se localiza a un(a) suplente que pueda susituir al premiado, ese premio quedará desierto.
Criterios de recogida del premio
Los ganadores podrán recoger sus invitaciones en las taquillas del Auditorio de Tenerife el mismo día del evento y hasta una (1) hora antes de la apertura de puertas, momento a partir del cual Auditorio de Tenerife podrá disponer libremente de las mismas.
Los ganadores deberá acreditar su identidad con DNI o documento similar en las taquillas del Auditorio de Tenerife.
Aceptación de las bases
La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de todas las bases del concurso.
Protección de datos personales
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal. Se establece que la aceptación del premio por los ganadores, implica el otorgamiento expreso de la autorización a Canaria de Avisos, S.L., empresa editora de DIARIO DE AVISOS, para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente promoción, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la entrega del premio. La negativa implicará la renuncia automática del premio.
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo Canaria de Avisos S.L. titular y responsable de dicho fichero, cuya finalidad será la gestión del presente sorteo.