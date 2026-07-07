Hospital Parque potencia la teledermatología para facilitar la detección de lesiones cutáneas

Hospital Parque apuesta por la teledermatología como una herramienta clave para un diagnóstico temprano de las lesiones cutáneas con el fin de que puedan recibir un tratamiento adecuado, afirma su directora médica, Natalia Sosa.
Coincidiendo con la celebración, este miércoles 8 de julio, del Día Mundial de la Salud de la Piel, señala que “en el caso de las islas, como consecuencia del elevado número de horas de sol y la cada vez más alta radiación ultravioleta, es necesario llevar a cabo un control de la piel y de posibles afecciones que puedan surgir de cara a su tratamiento, así como para la detección de tumores cutáneos, que exigen una actuación rápida”.
En este sentido, destaca que la consulta de teledermatología de Hospital Parque supone un avance importante al permitir que el paciente pueda tener, en un plazo máximo de 48 horas, un estudio detallado de las lesiones, realizado por un laboratorio especializado. Un aspecto que, apunta, cobra especial relevancia en el caso de tumores cutáneos, al facilitar que se pueda aplicar un tratamiento precoz, mientras que en el caso de otras afecciones facilita que se lleve a cabo un control de la evolución.
Desde su puesta en funcionamiento, en enero del año pasado, la mayor parte de las consultas se han centrado en el diagnóstico de las lesiones que cambian de forma o color, así como sobre la evolución de enfermedades crónicas que no mejoran.
La teledermatología permite el análisis de un amplio número de lesiones, como los nevus o lunares, la queratosis seborreica o los dermatofibromas, así como aquellas patologías que revisten mayor gravedad, como los melanomas y los carcinomas basocelulares, entre otros.
Asimismo, la teledermatología permite llevar a cabo un control de afecciones como el acné, las erupciones, la psoriasis, las lesiones inflamatorias, las enfermedades venéreas y los pruritos idiopáticos. A esto se suman las enfermedades infecciosas, como el herpes zóster, la alopecia, el vitiligo o la urticaria.
El procedimiento seguido en la consulta se centra en la toma de imágenes de alta resolución de las lesiones del paciente a través de un dermatoscopio y/o dispositivo digital.
Las imágenes obtenidas se remiten a un laboratorio especializado, que se encarga de realizar un estudio detallado para determinar el tipo de patología y su alcance.
Estos resultados son valorados a su vez por un especialista de Hospital Parque, que determina si es necesario una atención médica más exhaustiva, facilitando de esta forma el proceso para poder llevar a cabo un tratamiento adaptado a cada caso.
En los diagnósticos más complejos o graves se gestiona una cita con dermatología, mientras que para las patologías menores el paciente se deriva a una consulta de medicina general para recibir la atención adecuada.
Todo ello supone agiliza y mejora la atención del paciente, así como la aplicación de un tratamiento específico.