K-Narias son protagonistas en la Gala de Exaltación de la Mujer del Orfeón La Paz

La Gala de Exaltación a la Mujer Canaria, que organiza este lunes (20.00 horas) el Orfeón La Paz de La Laguna en el Teatro Leal, estará protagonizada por las hermanas tinerfeñas Gara y Loida Hernández Rubio, K-Narias.
Las integrantes del dúo de reguetón y música urbana se han hecho merecedoras de la distinción Mujer Canaria en la trigesimoctava edición de esta iniciativa que organiza la entidad, en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, con motivo de las fiestas de San Benito Abad.
Desde la institución cultural ponen de relieve que el reconocimiento a K-Narias se fundamenta en el hecho de que las artistas poseen un reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.
En el acto de este lunes participará como mantenedora la presentadora, actriz, guionista, directora y productora de documentales Mercedes Ortega, contando además con las actuaciones de la Agrupación Folclórica Real Hespérides, la solista Sislena Caparrosa, la Orquesta de Pulso y Pua del Orfeón La Paz, acompañando al timplista Pedro Izquierdo, y la Rondalla del Orfeón La Paz.