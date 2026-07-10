La Fundación CajaCanarias proyecta en La Palma el cortometraje ‘Kipuka’

La Fundación CajaCanarias programa este viernes en La Palma la proyección de Kipuka, una isla en un mar de lava. La jornada se completa con un coloquio entre Javi Armas, codirector del cortometraje, y Luis Morera, quien ha participado en la banda sonora de este proyecto audiovisual. El cantautor también interpretará dos piezas musicales. La sesión comenzará a las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, con entrada libre hasta completar el aforo.
Kipuka, una isla en un mar de lava es un corto dirigido por Paula Candelaria Ventura y Javi Armas, quien también participa como actor protagonista junto a Isabel Ordaz. Ambientado en La Palma, Kipuka explora la relación entre memoria, territorio y reconstrucción emocional tras la erupción volcánica. A través de una mirada íntima y contenida, aborda el vínculo entre una madre y su hijo frente a la pérdida del hogar y la imposibilidad de desprenderse del lugar donde una vez estuvo la vida. Con un fuerte peso del paisaje y del fuera de campo, propone una reflexión sobre identidad, resistencia y aquello que permanece incluso tras la destrucción.