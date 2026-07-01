La Librería del Cabildo estrena julio con Alfonso García-Ramos y ‘Guad’

La Librería del Cabildo (Avenida Islas Canarias, 4, Santa Cruz de Tenerife) inicia hoy miércoles (18.30 horas) su programación de julio con una sesión de su Club de Lectura dedicada a la novela Guad, de Alfonso García-Ramos (1930-1980), escritor homenajeado en el Día de las Letras Canarias. El encuentro contará con la participación de Liti García-Ramos, hija del autor.
La siguiente cita será el 7 de julio con la presentación del libro De la Ilustración del Siglo de las Luces a la Ilustración Oscura: las claves de la Historia del periodismo en las Islas Canarias, 1758-2025, de Julio Yanes. La obra será presentada por el doctor en Historia Aarón León.
CECILIA DOMÍNGUEZ
El ciclo Café literario: La hora del rapsoda recibirá el 9 de julio a Ernesto Rodríguez Abad; el 16, a Cecilia Domínguez Luis, mientras que el 23 habrá un recital dedicado a Pedro García Cabrera en colaboración con la Academia Canaria de la Lengua, para concluir el 30 de julio con el escritor Daniel Bernal.
El martes 14 de julio la Librería del Cabildo presentará el nuevo número de verano de la revista literaria Aguaviva, dedicado al territorio. En el acto intervendrá su equipo directivo, integrado por Ana Marante González, Andrea Sánchez Villamandos, María Gómez García y Sophia Hidalgo Hernández.
La agenda continuará el martes 21 con la presentación del libro Antonio Cubillo. Del antifranquismo al independentismo africanista, de Zebensui López Trujillo. Una semana más tarde, el 28, se presentará Cancionero triste y otras piezas eróticas, de Elena Villamandos, con la participación de Antonio M. Piñero, lingüista, investigador y poeta. Al día siguiente, el Club de Lectura estará dedicado a la novela El sepulcro vacío, de Cecilia Domínguez Luis. El encuentro contará con la participación de la propia autora.