Flores para vestir de moda la Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África

Entre flores y alas nace tu estilo. Así define Lucía Mendoza su recién inaugurada boutique de moda femenina Las rosas de Charo, ubicada en la Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Un lugar poco habitual para una tienda de diseño pero que, en sus siete meses de vida, ha logrado captar la atención de numerosas clientas, atraídas por el color y el glamour de unas prendas llamativas que visten de fantasía su pequeño y coqueto establecimiento.
Lucía Mendoza es una joven emprendedora que, junto a su madre, ha dado el salto al mundo de la moda. Una pasión que ha vivido desde muy niña, pues tanto su tía como su tía abuela han sido dueñas de reconocidas tiendas de la ciudad, como Piu Bella y Loher. “Abrir ahora la boutique ha sido cumplir un deseo familiar, ya que hasta el nombre Las rosas de Charo se debe a ello, pues tanto mi madre, como mi tía y mi tía abuela se llaman Charo”, explica la propietaria.
La joven dueña tenía muy claro la idea de negocio que quería impulsar junto a su familia y, sobre todo, el lugar donde quería abrir la boutique, ya que el objetivo era trasladar el concepto de los mercados de Ibiza, en los que los clientes pasean por calles sin saber lo que se pueden encontrar, al mismo corazón de Santa Cruz. “En lo que la tienda lleva abierta al público ha llamado mucho la atención de la gente, pues creo que nadie se espera encontrar un negocio así frente a la pescadería, entre bares y junto a locales que venden artículos que nada tienen que ver con lo que ofrecemos”, detalla Lucía.
Las redes sociales también han sido grandes aliadas para la expansión comercial de este establecimiento, en el que a diario se ofrecen nuevos productos y looks que llegan a la tienda y que luce la misma propietaria, quien ejerce también de modelo.
Ropa pensada para cualquier momento, del día o de la noche, y para mujeres de cualquier edad a las que les gusta vestir con estilo propio y marcar la diferencia. Blusas, pantalones, vestidos, caftanes y complementos, en tallas que abarcan desde la 32 a la 50, que llegan directamente desde Turquía, Madrid o París para marcar tendencia propia en la Isla.
“En Las rosas de Charo hay ropa para cualquier mujer y acontecimiento, pues tenemos vestidos para ceremonia, looks de día, prendas de estilo boho o un diseño más francés. Aparte ayudamos en el asesoramiento y también contamos con calzado femenino de la firma tinerfeña José Acosta”, explica Lucía Mendoza. Una empresaria, apasionada de la moda, que también anuncia grandes retos para su negocio, ya que el siguiente paso será expandirse a partir del próximo septiembre a un local anexo en el mismo enclave de la Rambla Azul del Mercado, y a lo que se sumará la nueva línea de ropa que lanzará la dueña, junto a su madre, su tía y su tía abuela, a partir del próximo año.
Por otra parte, la boutique también está afianzado su presencia en el mercado online, al contar con almacén propio para sus diseños. Prendas que desde la capital viajan hasta Sevilla, Alicante, Francia o Alemania, donde Las rosas de Charo comienza a florecer internacionalmente. “Queremos marcar una diferencia y apostar por la expansión del negocio gracias al comercio electrónico. Hemos puesto mucha ilusión en este proyecto y estamos muy contentas con la aceptación que estamos teniendo”.
Un establecimiento de gusto exquisito que invita a cualquier persona a curiosear entre percheros y estantes repletos de color y elegancia. Una esencia de moda que se respira tras sus puertas, ante las cuales cada día, de martes a domingo, se paran numerosos turistas y ciudadanos asombrados al encontrar un negocio con encanto junto a un mercado de abastos.