Cancelado el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest en Tenerife: cómo pedir la devolución

El Cook Music Fest ha anunciado la cancelación del concierto de Lola Índigo en Tenerife, previsto para el próximo 16 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La organización atribuye la suspensión a “incompatibilidades completamente ajenas a la artista y al festival”.
El festival ha explicado que, durante las últimas semanas, las partes implicadas mantuvieron conversaciones para intentar encontrar una solución que permitiera mantener la actuación dentro de la programación prevista. Finalmente, el concierto no podrá celebrarse.
Cancelado el concierto de Lola Índigo en Santa Cruz de Tenerife
La actuación de Lola Índigo era una de las citas previstas dentro del calendario del Cook Music Fest en la capital tinerfeña. Según ha comunicado la organización, la cancelación se debe a circunstancias externas tanto a la artista como al propio festival.
En su comunicado, el Cook Music Fest ha trasladado sus disculpas a los espectadores que ya habían adquirido entradas para el concierto. “Lamentamos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar”, señala la organización en la nota difundida.
Cómo pedir la devolución de las entradas
Las personas que habían comprado entradas para el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest podrán solicitar la devolución del importe en un plazo de 15 días.
Para tramitar el reembolso, la organización indica que los afectados deben escribir al siguiente correo electrónico: info.es@vivaticket.com.