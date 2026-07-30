Muere Manolo Solo, uno de los actores más populares del cine español

El actor Manolo Solo, uno de los intérpretes más reconocibles del cine español reciente, ha muerto este jueves, 30 de julio, a los 62 años. La Academia de Cine ha confirmado el fallecimiento del ganador del Goya por Tarde para la ira, con una trayectoria marcada por títulos como La isla mínima, El buen patrón y Cerrar los ojos.
Nacido en Algeciras en 1964 como Manuel Jesús Fernández Serrano, Manolo Solo construyó una extensa carrera en cine, televisión y teatro. Su reconocimiento masivo llegó después de años interpretando pequeños papeles y personajes secundarios, hasta convertirse en una figura habitual de algunas de las películas españolas más destacadas de la última década.
El actor padecía cáncer, según la información publicada este jueves por El Mundo. Este dato no aparece, por el momento, en la comunicación localizada de la Academia de Cine y conviene mantenerlo atribuido al citado periódico.
El Goya que consolidó su carrera
Uno de sus papeles más recordados fue el de Triana en Tarde para la ira, la primera película dirigida por Raúl Arévalo. Su interpretación le permitió ganar en 2017 el Goya al mejor actor de reparto, pese a disponer de pocos minutos en pantalla. Para el personaje creó una característica voz rota durante la preparación de la película.
Solo volvió a ser candidato a los premios de la Academia en varias ocasiones. Entre ellas, por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y, en la edición de 2026, por Una quinta portuguesa. En estas dos últimas compitió en la categoría de mejor actor protagonista.
Su trabajo se caracterizó por la capacidad para construir personajes aparentemente corrientes que escondían contradicciones, miedo, violencia o vulnerabilidad. Esa combinación quedó reflejada en el periodista de La isla mínima, en el empleado Miralles de El buen patrón o en el acusado al que interpretó en B, la película.
De La isla mínima a Una quinta portuguesa
Aunque llevaba años trabajando, Manolo Solo alcanzó una mayor popularidad durante la última etapa de su carrera. Participó en películas dirigidas por Alberto Rodríguez, Fernando León de Aranoa, Víctor Erice, Raúl Arévalo y Avelina Prat.
En Cerrar los ojos, de Víctor Erice, asumió uno de sus papeles protagonistas. La película obtuvo 11 nominaciones a los Goya de 2024, incluida la candidatura de Solo como mejor actor.
Su último gran reconocimiento llegó con Una quinta portuguesa, dirigida por Avelina Prat. En ella interpretó a Fernando, un profesor de Geografía que, tras la desaparición de su mujer, adopta la identidad de otro hombre y comienza a trabajar como jardinero en Portugal. La película recibió tres nominaciones a los Goya de 2026, entre ellas la de Solo como mejor actor protagonista.
El galardón fue finalmente para José Ramón Soroiz por Maspalomas, pero la candidatura confirmó la evolución de Manolo Solo hacia personajes protagonistas más serenos y emocionales, alejados de los papeles inquietantes que habían marcado parte de su filmografía.
Antes de vivir de la interpretación, trabajó en distintos empleos y también desarrolló una faceta musical. Empezó a consolidarse profesionalmente como actor después de los 35 años. Su nombre artístico procedía de su juventud, cuando aspiraba a triunfar con el grupo musical Relicarios.
La muerte de Manolo Solo deja al cine español sin uno de sus secundarios más reconocidos y, al mismo tiempo, sin un actor que había encontrado en sus últimos trabajos el espacio para asumir personajes protagonistas.