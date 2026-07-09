Muere Bonnie Tyler, la voz de ‘Total Eclipse of the Heart’, a los 75 años

La cantante Bonnie Tyler, una de las voces más reconocibles del pop y el rock de los años 80, ha fallecido a los 75 años en un hospital de Portugal, según un comunicado difundido por su entorno y recogido por la BBC. La artista estaba ingresada tras una cirugía intestinal de urgencia.
La intérprete de Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache murió “inesperadamente” anoche en Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada, según el comunicado citado por The Scottish Sun.
Una operación de urgencia en Portugal
El estado de salud de Bonnie Tyler había generado preocupación desde comienzos de mayo. El 6 de mayo, su equipo informó en la web oficial de la cantante de que había sido ingresada en Faro, Portugal, donde tenía una vivienda, para someterse a una cirugía intestinal de emergencia. Entonces, su entorno señaló que la operación había ido bien y que la artista se encontraba en recuperación.
La situación se complicó después. Según las actualizaciones difundidas por su equipo, Tyler llegó a estar en coma inducido para facilitar su recuperación. El pasado 15 de junio, la familia comunicó que la cantante ya no estaba en coma, aunque permanecía “muy enferma” en una unidad de cuidados intensivos en Portugal.
En aquel momento, los médicos confiaban en una recuperación, aunque advertían de que el proceso sería lento. Su equipo también anunció la cancelación o el aplazamiento de los conciertos previstos para el verano, con la esperanza de mantener algunas fechas de otoño si la evolución lo permitía.
Una carrera marcada por una voz inconfundible
Nacida en Gales, Bonnie Tyler alcanzó fama internacional gracias a una voz rasgada que se convirtió en su principal seña de identidad. Su gran salto mundial llegó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, una de las canciones más reconocibles de aquella década.
La artista también consolidó su carrera con temas como It’s a Heartache y Holding Out for a Hero, canciones que han mantenido presencia en radio, televisión, cine y plataformas digitales durante décadas. Su trayectoria se extendió durante más de cinco décadas y le valió varias nominaciones a los premios Grammy, según recoge la prensa británica.