Una nueva película se rueda en Tenerife con caras muy conocidas: localizaciones, trama y fecha de estreno

Tenerife acoge estos días el rodaje de Mi querida familia rusa, una nueva comedia dirigida por Jordi Calvet y protagonizada por varios rostros conocidos de la televisión, el cine y el teatro en España. La película se está grabando desde junio en distintas localizaciones de la Isla y tiene previsto su estreno en 2027.
Entre los intérpretes anunciados figuran Miki Nadal, Cristina Medina, Nerea Rodríguez, Mikel Herzog Jr, Pablo Puyol, Octavi Pujades y Beatriz Rico.
Una comedia sobre el choque cultural
Mi querida familia rusa se presenta como una comedia de humor irreverente y satírico sobre el choque cultural. La historia parte de Javier, un joven pianista que regresa a casa para comunicar a sus padres que va a casarse con Katerina, una joven rusa embarazada.
Lo que en principio debería ser una reunión familiar feliz termina convertido en un conflicto entre dos familias marcadas por los prejuicios, el orgullo y la desconfianza. A partir de esa tensión, la película plantea cómo las diferencias culturales pueden transformarse en una oportunidad para descubrir aquello que une a las personas.
Según ha explicado el director Jordi Calvet, la película es “una comedia muy divertida que muestra con sorna los prejuicios y clichés entre diferentes nacionalidades”. El cineasta también ha destacado el reparto reunido para el proyecto y ha señalado que confía en que el título pueda convertirse en “una de las revelaciones del año”.
Reparto de televisión, cine y teatro
La película reúne a intérpretes reconocibles para el gran público. Miki Nadal, conocido por su participación en Zapeando, forma parte del elenco junto a Cristina Medina, popular por La que se avecina; Nerea Rodríguez, vinculada a La llamada; Mikel Herzog Jr, de Asesinato para dos; Pablo Puyol y Beatriz Rico, ambos recordados por Un paso adelante; y Octavi Pujades, actor de títulos como 3 bodas de más.
Tenerife, escenario del rodaje
El rodaje de Mi querida familia rusa en Tenerife se desarrolla durante los meses de junio y julio en varias localizaciones de la Isla. La convocatoria menciona espacios como Adeje y Santa Cruz de Tenerife, aunque la visita de prensa se celebrará este jueves en la zona de Campo de Golf.
La producción corre a cargo de Único y Singular Films y Emedia Canary Projects, con producción ejecutiva de Carmen Aguado, Malena González y el propio Jordi Calvet, que también firma el guion y la dirección.