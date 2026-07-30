Santa Cruz concederá nuevas tarjetas para la compra de alimentos, material escolar o juguetes

El Ayuntamiento de Santa Cruz y la Fundación Dinosol han firmado un convenio que permitirá reforzar la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de nuevas tarjetas básicas financiadas por la propia Fundación, ampliando así los recursos municipales destinados a a necesidades sociales urgentes.
El acuerdo da continuidad al sistema de tarjetas básicas que el Consistorio utiliza para gestionar las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) destinadas a alimentación e incorpora una mejora significativa, ya que la Fundación Canaria Dinosol canalizará la aportación equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas en forma de otras nuevas destinadas a cubrir situaciones de emergencia social, apoyo alimentario, adquisición de material escolar, compra de juguetes en campañas específicas o suministro de productos de avituallamiento en actividades organizadas por el Servicio de Atención Social.
La selección de los beneficiarios corresponderá al Ayuntamiento, atendiendo a criterios técnicos y sociales, según especificaron durante la firma del convenio el alcalde, José Manuel Bermúdez; la concejala de Políticas Sociales, Charín González; la presidenta de la Fundación, Davinia Domínguez; y el director de Proyectos de Dinosol, Fernando Cruz.
Bermúdez destacó que “este acuerdo demuestra que la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades comprometidas con la responsabilidad social permite llegar más lejos y atender mejor a quienes más lo necesitan. El Ayuntamiento podrá ahora contar con más recursos para responder con rapidez a situaciones de vulnerabilidad, sin que ello suponga un coste añadido para las arcas municipales”.
Mientras, Charín González explicó que “el sistema de tarjetas básicas ofrece a los beneficiarios autonomía y dignidad, ya que les permite realizar directamente la compra de alimentos y otros productos de primera necesidad en los supermercados”. Ahora se incorpora un importante valor añadido, “porque las tarjetas adicionales que aporta la Fundación permitirán atender situaciones de emergencia social que requieren una respuesta inmediata, como la de personas que, por circunstancias administrativas, no pueden acceder a la prestación”.