Nuevo frente para evitar la retirada del monumento a Franco en Santa Cruz: presentan otro recurso

La asociación San Miguel Arcángel, que en su día logró la protección cautelar ante la Justicia del monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco, en la capital tinerfeña manifestó ayer que ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Memoria Democrática, orden mediante la cual se exige al Ayuntamiento de Santa Cruz retirar en un plazo de seis meses la obra de Juan de Ávalos del espacio público.
Con este nuevo procedimiento administrativo, que se une al anunciado el lunes por el alcalde, José Manuel Bermúdez, el conjunto escultórico de la avenida de Anaga será doblemente elevado a la Secretaría de Estado, a fin de anular la resolución estatal y como paso previo a la vía judicial.
Asimismo, el presidente de San Miguel Arcángel, Luis Sosa-Tolosa, que además es concejal municipal de Vox, expresó su satisfacción ante la postura del Ayuntamiento por su decisión de analizar y proteger el patrimonio histórico de la ciudad al incluir el monumento en el estudio del Catálogo de Bienes Patrimoniales, lo que demuestra razonar con argumentos “frente a la presión ideológica”.
Por contra, criticó las declaraciones de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del ministro Ángel Víctor Torres, quienes “han optado nuevamente por sustituir el debate jurídico por la confrontación”. Asimismo, Sosa-Tolosa recordó que “el procedimiento para la declaración como BIC de la obra de Ávalos no ha sido notificado y aún cabe recurrirlo. Por tanto, no se puede actuar sobre un monumento que sigue estando protegido”.