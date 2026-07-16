Furor por la selección: animación, DJs y una pantalla gigante para ver la final del Mundial en El Médano

La Plaza de El Médano se convertirá este domingo, 19 de julio, en un gran punto de encuentro para seguir la final de la selección española de fútbol.
La jornada comenzará a las 18:00 horas con animación musical y una sesión de DJs, mientras que a partir de las 20:00 horas se retransmitirá el partido en una pantalla gigante instalada en la plaza.
La iniciativa pretende reunir a residentes y visitantes para animar a España en un ambiente familiar y festivo, en una de las zonas más concurridas del litoral de Granadilla de Abona.
Desde la organización se invita a los asistentes a acudir acompañados de familiares y amigos para disfrutar de una tarde marcada por la música, el deporte y el apoyo a la selección española.
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