Furor por la selección: animación, DJs y una pantalla gigante para ver la final del Mundial en El Médano

La iniciativa pretende reunir a residentes y visitantes para animar a España
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La Plaza de El Médano se convertirá este domingo, 19 de julio, en un gran punto de encuentro para seguir la final de la selección española de fútbol.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con animación musical y una sesión de DJs, mientras que a partir de las 20:00 horas se retransmitirá el partido en una pantalla gigante instalada en la plaza.

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La iniciativa pretende reunir a residentes y visitantes para animar a España en un ambiente familiar y festivo, en una de las zonas más concurridas del litoral de Granadilla de Abona.

Desde la organización se invita a los asistentes a acudir acompañados de familiares y amigos para disfrutar de una tarde marcada por la música, el deporte y el apoyo a la selección española.

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