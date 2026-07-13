Vecinos escriben a Pedro Sánchez para salvar la cofradía de San Andrés

La antigua cofradía de San Andrés está hoy por hoy en estado de abandono por parte de la Dirección General de Costas, cuya intención es derribar esta emblemática edificación, ubicada junto a la playa de Las Teresitas. Los vecinos del pueblo santacrucero se niegan a que desaparezca, pues pese a su estado casi en ruinas, el vandalismo y los okupas, consideran que la infraestructura es “salvable” y podría reconvertirse en un futuro museo de la pesca o centro de interpretación del tradicional oficio, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado mayo.
La asociación de vecinos El Pescador de San Andrés comenzó a recoger firmas para intentar salvar la cofradía y, ahora, en un nuevo intento “casi desesperado” por lograr la protección del inmueble, ha enviado una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el objetivo de que interceda y abogue por conservar la edificación.
“Le escribimos desde una asociación de vecinos del pueblo de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife. Actualmente nos encontramos con un problema en nuestro pueblo que tiene relación con el antiguo edificio de la que fuera la cofradía de pescadores, hoy abandonado y cerrado debido a que ya no existen pescadores suficientes en el pueblo”, explican los vecinos en su misiva.
“La intención del Ministerio de Costas es derribar el edificio, sin embargo, desde la asociación de vecinos apostamos por darle un uso al inmueble: museo de la pesca, centro de interpretación…algo que tenga relación con la tradición de San Andrés y que mantenga viva de la memoria marinera del barrio”, añaden en la carta.
“Acudimos a usted para que interceda y hable en favor de nosotros. Hemos iniciado una campaña de recogida de firmas en apoyo a nuestras reivindicaciones. Le adjuntamos una serie de fotografías a partir de las cuales podrá hacerse una mejor idea de nuestras palabras”, concluyen en su escrito, del que aún no han recibido respuesta por parte de Sánchez.
Marcos Cova, miembro de El Pescador, explica que la carta enviada al presidente de España es el último paso para evitar la demolición de la antigua cofradía de San Andrés. Hasta el momento, entre firmas ciudadanas y la campaña a través de la plataforma change.org, llevan unas mil rúbricas en apoyo a frenar el derribo.