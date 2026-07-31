“Desde 2014 la Policía Local de Santa Cruz tiene la misma plantilla y más trabajo”

El CSIF ha cuestionado la memoria anual de la actividad de la Policía Local capitalina correspondiente a 2025, presentada el pasado lunes por el alcalde, José Manuel Bermúdez. A juicio del sindicato, y teniendo como base los datos disponibles de 2014, “la realidad es que doce años después, el número de agentes casi no ha aumentado, las denuncias por estacionamiento han crecido un 21,2%, y tanto los delitos contra la seguridad vial como los controles de radar permanecen en los mismos niveles”.
El delegado sindical, Jesús Illada, detalla que “el Ayuntamiento no ha ofrecido una memoria anual continuada durante los últimos años, por lo que la comparación entre ejercicios debe realizarse con cautela. En 2014 la plantilla contaba con unos 310 agentes, frente a los 308 de 2025. Es decir, dos agentes menos doce años después”.
“La plantilla total de 2025 asciende a 345 policías, pero la memoria diferencia entre éstos y los 308 que trabajan como agentes. Dato significativo si se tiene en cuenta que la Policía Local asume actualmente numerosas funciones que abarcan desde seguridad ciudadana a vial, ordenanzas municipales, medio ambiente, disciplina urbanística o vulnerabilidad social”, añade Illada.
Además, subraya que “a ello se suma una plantilla más envejecida y con menos mujeres que en 2014, pues la edad media se sitúa en 46,4 años”. Igualmente crece en un 21,2 % más la denuncias por estacionamiento, de 16.288 en 2014 a 19.744 en 2025, es decir, 3.456 denuncias más”.
La memoria recoge además 29.665 infracciones de tráfico tramitadas, lo que evidencia que “la carga de trabajo vinculada al tráfico ha aumentado mientras el número de agentes se mantiene casi idéntico”, matiza el CSIF, que también extrapola el incremento laboral a las denuncias de seguridad ciudadana.
El informe “adolece de homogeneidad y de indicadores estables que permitan evaluar la evolución real del servicio antes que presentar el relato de una Policía Local modernizada”. Por ello, reclama que las futuras memorias se publiquen anualmente, con criterios estadísticos diferenciados de los servicios, especialmente Seguridad Ciudadana y Tráfico, que concentran cerca del 80 % de la plantilla, manifiesta el sindicato.