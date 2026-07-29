Más de 350 arrestos en Santa Cruz en un año: crecen en violencia de género y menores

La Policía Local de Santa Cruz detuvo el pasado año a un total de 354 personas por diferentes motivos en el municipio, destacando entre las principales causas las referentes a la protección de menores de edad, con 60 detenciones (17% de casos), las de violencia de género, con 58 detenidos (16%), y las ordenadas por la Justicia, con 51 arrestados. Además, por diversos delitos de lesiones, se apresaron a 25 personas; por implicación en robos a otros 20; por quebrantamiento de condenas judiciales se alcanzó los 21 detenidos; más otros ocho casos por delitos contra la seguridad vial.
Así se desprende de la memoria estadística anual, correspondiente a 2025, de la actividad policial en la capital tinerfeña, un informe que también revela un incremento del 5,71% en las llamadas ciudadanas, a través del 092, donde se contabilizaron 86.000 requerimientos respecto a 2024, lo que supone una media de 235 avisos vecinales diarios por esta vía.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, el director general de Seguridad, Gilberto Leandro, y el comisario Juan Francisco Márquez, presentó ayer las conclusiones de esta amplia estadística policial, haciendo hincapié en el trabajo realizado por las distintas unidades especializadas de la Policía Local al servicio de los ciudadanos.
El documento pone, asimismo, el énfasis en la seguridad vial y la atención ante accidentes de tráfico en el entorno urbano, donde se instruyeron 328 delitos contra la seguridad vial; se tramitaron 974 atestados por siniestros viales; se verificó por radar la velocidad de 76.060 vehículos, de los que 2.930 cometieron infracciones, y se sancionó a 29.665 conductores.
El 66% de las multas tramitadas correspondieron a estacionamiento indebido, tramitándose 19.744 sanciones al respecto, a las que se suman 2.406 por exceso de velocidad; 3.538 por no respetar cruces con el sistema foto-rojo; 3.846 por usar el móvil; o 131 por conducir bajo efectos de alcohol o drogas.
Se detectaron a 98 conductores superando las tasas de alcoholemia. En categoría de delito; 11 imputados por conducción imprudente y 28 por presencia en el organismo de sustancias estupefacientes. Igualmente, se puso a disposición judicial a 97 conductores por no haber obtenido el permiso de conducción; otros 63 que no lo tenían vigente y 12 cuya autorización estaba suspendida judicialmente. Respecto a la siniestralidad vial, se produjeron 974 accidentes de tráfico, con dos fallecidos en el acto y 34 heridos graves. Entre las causas: la distracción o no respetar la prioridad de paso.