Un policía local fuera de servicio detiene en Santa Cruz a un hombre por agredir a una mujer en plena calle

Un agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife fuera de servicio redujo y detuvo el pasado sábado, 18 de julio, a un hombre de 46 años que agredió a una mujer en plena vía pública. El arrestado, que opuso una fuerte resistencia, fue perseguido a pie por varias calles de la capital tinerfeña tras intentar huir del lugar de los hechos.
El incidente se desencadenó en la avenida Asuncionistas, cuando el funcionario policial presenció una acalorada discusión entre el agresor y la víctima. La violencia fue a más hasta que el individuo golpeó a la mujer con unas bolsas y la arrastró por la fuerza hacia la parte trasera de unos contenedores de basura, donde la agarró violentamente del cuello y la estampó contra un muro.
Intervención, persecución a pie y posterior reducción
Ante el riesgo inminente para la integridad de la mujer, el policía intervino de inmediato para auxiliarla. El agresor encaró al agente y comenzó a correr por el entramado urbano para eludir la acción policial. El funcionario inició el seguimiento a pie mientras alertaba a la sala operativa con la descripción física y la vestimenta del sospechoso.
La persecución concluyó en la calle Progreso, donde el agente, ya con el apoyo de una patrulla unificada de la Policía Local, logró interceptar al varón. Durante el arresto, el individuo trató de golpear a los efectivos policiales, por lo que tuvo que ser reducido por la fuerza en la vía pública.
Portaba material para cometer hurtos en comercios de la capital
El detenido, identificado como F.A.D.A., llevaba entre sus pertenencias una bolsa con aislamiento térmico, elemento habitualmente empleado para eludir los arcos de alcoholemia y arcos antirrobo de los locales comerciales. Además, los agentes le incautaron varias prendas de vestir presuntamente sustraídas horas antes en un establecimiento del centro de Santa Cruz de Tenerife.
Tras su captura, el hombre fue trasladado a un centro de salud para la correspondiente valoración médica —atención que rechazó recibir— y, posteriormente, quedó custodiado en dependencias policiales antes de pasar a disposición de la autoridad judicial. La mercancía recuperada fue devuelta al comercio afectado.