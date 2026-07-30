Es oficial: 6 conocidos locales de Santa Cruz de Tenerife blindan su ocio nocturno contra agresiones sexuales

Seis establecimientos de Santa Cruz de Tenerife se han sumado al protocolo insular para prevenir y actuar ante situaciones de violencia machista o agresiones sexuales en el ocio nocturno.
Con estas nuevas incorporaciones, la red impulsada por el Cabildo de Tenerife alcanza los 15 locales adheridos repartidos por los principales municipios turísticos y urbanos de la Isla.
Los negocios que se incorporan en la capital tinerfeña son Bulan Chill Out-Restaurant, The Red Lion British Pub, Bambú Lounge Tenerife, Azotea Urban 180, Dubliner y Sabbath.
Todos ellos se unen a los nueve espacios de Adeje, Arona y Puerto de la Cruz que ya participaban en esta estrategia preventiva desde el verano de 2025.
Claves contra las violencias sexuales en el ocio nocturno
Esta iniciativa, coordinada por la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, busca dotar al personal de pubs, discotecas y terrazas de herramientas para detectar abusos, intervenir de forma temprana y atender a las víctimas.
- Locales firmantes en la capital: Bulan Chill Out-Restaurant, The Red Lion British Pub, Bambú Lounge Tenerife, Azotea Urban 180, Dubliner y Sabbath.
- Municipios integrados: Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Arona y Puerto de la Cruz.
- Medidas operativas: Formación específica de las plantillas, revisión de puntos oscuros e iluminación en los locales y cartelería de sensibilización en español, inglés y alemán.
- Coordinación institucional: Trabajo conjunto entre el Cabildo insular, los cuatro ayuntamientos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Formación específica para las plantillas de discotecas y pubs
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó durante el acto de firma que el objetivo prioritario es que la ciudadanía pueda “disfrutar de un ocio nocturno en libertad, sin miedo, desde el respeto y la igualdad”.
Dávila subrayó que el plan ofrece herramientas técnicas concretas para saber cómo reaccionar ante una agresión y evitar que llegue a producirse.
Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, explicó que las plantillas de los locales participantes en Adeje, Arona y Puerto de la Cruz ya han completado las sesiones formativas.
Para facilitar la preparación de los empleados en la capital, el programa combina la enseñanza presencial con una nueva modalidad de formación en vídeo adaptada a los turnos de trabajo de la noche.
Intervención proactiva para proteger a las usuarias
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, recordó que la ciudad aprobó su adhesión el pasado mes de febrero, paso previo a las reuniones con los empresarios del sector que han derivado en estas firmas voluntarias.
En representación del empresariado, Luis Gorostiza, propietario del pub Dubliner, señaló que el sector busca asumir un papel proactivo. Gorostiza apuntó que a muchas mujeres les cuesta comunicar estas situaciones en el momento, por lo que capacitar a los trabajadores permite identificar el peligro e intervenir antes de que se consuma cualquier agresión.