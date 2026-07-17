Quevedo pone banda sonora al verano de 2026 con dos canciones entre los grandes éxitos a nivel mundial

El verano de 2026 se afianza en el calendario y con él las canciones que le pondrán banda sonora, en España especialmente Quevedo, que no tiene uno, sino dos, temas en lo más alto, comandando una larga lista de propuestas salpicadas por el Mundial de fútbol y por Michael Jackson incluso.
– ‘La Graciosa’ y ‘Al golpito’, de Quevedo: Si Canarias representa la quintaesencia del buen tiempo y el descanso, consagrar todo un disco al imaginario cultural y geográfico de las islas, como hizo el artista en ‘El baifo’, ya le daba muchas papeletas para menear mentes y cuerpos estos meses, entre el urbano latino y ritmos caribeños como el merengue junto a la orquesta Nueva Línea.
– ‘De lejitos – remix’, de Jay Wheeler y Omar Courtz: Puerto Rico no podía faltar en una lista que lleva marcando desde que impuso el reguetón a nivel global, más en España, en este caso con dos de sus artistas que se reunieron en esta remezcla que le pisa los talones a Quevedo en la clasificación de éxitos nacional.
– ‘Dai Dai’, de Shakira y Burna Boy: Que este verano ha estado dominado por la celebración de un mundial de fútbol se ha dejado sentir entre otras cosas en su legado musical, especialmente el tema propuesto por quien se ha aupado en reina de este tipo de citas, ahora con un corte tras las huellas afrocaribeñas de su ya famoso ‘Waka Waka’.
– ‘Pa ti toa <3’, de Ana Mena y Lola Índigo: Reunión muy esperada y que no podía deparar sino un ‘hit’ es la de estas dos divas españolas que también asumieron como propio el urbano latino y que ya habían impuesto su firma a otros veranos por separado. Juntas, suben como la espuma desde esta publicación hace poco más de un mes.
– ‘Superestrella’, de Aitana: Determinados temas perviven mucho tiempo después de su publicación, como ‘Nuevayol’ de Bad Bunny, e incluso explotan aún más. Es el caso de este corte de letra ya icónica y una melodía que celebra orgullosamente las bases del pop femenino a las que, a juzgar por los virales en redes, ahora se ha sumado también un buen puñado de jóvenes hombres heterosexuales.
– ‘Danceteria’, de Madonna: La reina del pop aún tenía mucho que decir antes de ser dejada de lado por edadismo. Lo hace con un número 1 recién conquistado en España con un álbum que es un homenaje a la cultura ‘rave”‘ ‘Confessions II’, como este corte electrónico que alude al club neoyorquino de los 80, o como ‘Bring Your Love’ junto a Sabrina Carpenter.
– ‘BNB’, de Young Miko y Clarent: Otra interesante evolución del reguetón con un halo irrevocablemente nocturno para hablar de deseo es lo que entrega la rapera puertorriqueña junto a uno de sus compatriotas, unas coordenadas que comparte con otra propuesta sensual y de pegada como es ‘KOKO’ del ya citado Omar Courtz.
– ‘Hate That I Made You Love Me’, de Ariana Grande: Para cuando el verano reduce pulsaciones y/o provoca desengaños hay también alternativas como este ‘grower’ aparentemente minimalista y en clave ‘r&b’ de la estadounidense que ha escalado muy arriba en las listas de éxitos globales.
– ‘Stupid Song’, de Olivia Rodrigo: Si alguien debiera tomar el relevo a Gracie Abrams como la cantautora anglosajona que cante este año a los enamoramientos “sin frenos” (una constante de muchos veranos), sin duda debería ser esta compatriota suya que en España incluso logró lo que no pudo Bad Bunny: bajar del número 1 a Quevedo.
– ‘SWIM’, de BTS: Una oda a la libertad y a la evasión de las obligaciones del mundo actual, tal y como lo es el propio verano, es este corte algo melancólico que ha llegado con la vuelta de los surcoreanos a la actividad musical tras el largo receso por la obligación de cumplir el servicio militar en su país.
– ‘DANCE…’, de Slayyyter: Un tema de pop electrónico oscuro, evasivo y a la vez disruptivo, tentador también, es hasta ahora la mejor baza de esta música estadounidense, una invitación a la pista de baile que engancha bien con otro éxito de la temporada como es la remezcla algo psicodélica de ‘Dracula’ que Tame Impala ha reelaborado junto a Jennie.
– ‘Billy Jean’, de Michael Jackson: Si ya la recuperación de ‘Beauty And A Beat’ de Justin Bieber ha sido una sorpresa de la temporada tras su concierto en Coachella, menos estupor y aún más alegría provoca que la generación Z haya abrazado 43 años después uno de los éxitos del rey del pop gracias a su reciente ‘biopic’ en cines.
¿Y podría Rosalía dar la sorpresa? Su ‘Despechá’, que marcó el verano de 2022, llegó un 28 de julio. Hace muy pocos días, la española presentó en uno de sus conciertos un fragmento de un tema inédito electropop, interpretado a dúo junto a un artista masculino con acento latino y al que sus seguidores se refieren ya como ‘Atardecer’ a falta de título oficial.