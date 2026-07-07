Quevedo no falla el 7 de julio: lanza el videoclip de ‘Gáldar’ y ‘Al Golpito’

Quevedo ha vuelto a convertir el 7 de julio en una fecha señalada para sus seguidores. El artista grancanario ha estrenado este martes el videoclip conjunto de Gáldar y Al Golpito, dos canciones incluidas en su disco El Baifo, con la participación de Tonny Tun Tun y Nueva Línea.
El lanzamiento mantiene una costumbre que el cantante ha ido construyendo en los últimos años: utilizar el 7/7 para publicar música o anunciar novedades. En esta ocasión, el estreno llega después de la publicación de El Baifo, un trabajo con una fuerte presencia de referencias a Canarias, a sus municipios y a su identidad cultural.
Un estreno con Gáldar como protagonista
El nuevo vídeo reúne dos temas del álbum. En Gáldar, Quevedo colabora con Tonny Tun Tun; en Al Golpito, lo hace con Nueva Línea, la formación canaria que también forma parte del universo sonoro del disco. La pieza supera los siete minutos y sitúa al municipio del norte de Gran Canaria en el centro del relato visual.
El videoclip muestra paisajes, calles, escenas cotidianas y referencias vinculadas a la vida local. También da protagonismo al entorno rural y al trabajo ligado al cultivo del plátano, uno de los elementos que aparecen integrados en la estética del vídeo. La propuesta refuerza la línea que Quevedo ha seguido en El Baifo: llevar la canariedad al primer plano sin convertirla en un simple decorado.
La relación de Quevedo con el número siete
El 7 de julio no es una fecha cualquiera para el artista. Quevedo ha explicado en varias ocasiones su vínculo personal con el número siete. Nació un 7 de diciembre, de pequeño tomaba el autobús 7 y publicó su sesión con Bizarrap el 7 de julio de 2022.
Esa conexión también marcó el lanzamiento de Columbia, uno de los temas clave de su carrera reciente, que el cantante quiso publicar otro 7 de julio. “Siempre ha sido mi número de la suerte”, señaló en una entrevista en la que reconoció el componente supersticioso que tiene para él esta fecha.
Antes del estreno, el intérprete de Las Palmas de Gran Canaria ya había dejado a sus seguidores pendientes de sus redes. En una entrevista grabada el 26 de junio admitió que le gustaría sacar música todos los 7 de julio, aunque este año acababa de publicar un álbum y todavía no tenía claro qué haría para mantener la tradición.