Reformas en la plaza de El Corte Inglés por filtraciones y humedades en el parking

La céntrica plaza de El Corte Inglés, en la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz, será completamente renovada y rehabilitada a partir del próximo año. El proyecto de obra, que correrá a cargo del propio centro comercial, con una inversión entorno a 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses, ha sido aprobado en Junta de Gobierno por el Ayuntamiento capitalino, con el objetivo de resolver de forma definitiva los problemas de impermeabilización que presenta este espacio público, que han provocado filtraciones y humedades en el parking subterráneo.
Las obras serán ejecutadas por el Corte Inglés, pues aunque la titularidad de la plaza y del aparcamiento del centro comercial competen al Consistorio, el establecimiento cuenta con la concesión administrativa para la explotación del parking por 75 años, de los que ya se han cumplido 25, por lo que será la tienda la que se haga cargo de las reparaciones como “contraprestación”.
La reforma incluirá la reparación de la plaza, cambiando el sistema de impermeabilización, la sustitución de canaletas de desagüe y las tuberías de evacuación, pero manteniendo los acabados originarios. Además, “el proyecto permitirá una renovación integral de la zona, con la sustitución del pavimento, la mejora de su imagen y la modernización de este espacio público”, según explica el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El regidor destaca que “se trata de una intervención que, además de solucionar una deficiencia estructural, permitirá ofrecer a la ciudadanía una plaza más accesible, segura, funcional y acorde con las necesidades actuales”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, añade que “la novedad de la obra es que se trata de una colaboración público-privada, ya que será El Corte Inglés el que la ejecute y el que invierta en la ciudad”, algo que el edil considera que “es un excelente ejemplo de colaboración”.
El resultado final no solo embellecerá una plaza en el entorno de Tres de Mayo, sino que la dejará en perfectas condiciones. “Todo esto, por supuesto, bajo la estricta coordinación técnica de los servicios municipales”, apunta.
Por su parte, el director de El Corte Inglés, Alfredo Medina, detalla que la reforma consistirá en “levantar toda la superficie de la plaza y hacerla de nuevo con el fin de poder impermeabilizar el suelo y contribuir a reducir las humedades que están afectando a la estructura del parking inferior. Además se eliminará el quiosco terraza, ahora cerrado, cuyo peso también estaba perjudicando al techo del aparcamiento”.
Mejora del entorno
Cuando concluya esta obra se mejorará, aparte de la zona de tránsito entre ambos centros comerciales, el entorno urbano, ya que en el proyecto se contemplan dos quioscos, que deberá sacar a licitación el Ayuntamiento. Además, se baraja crear espacios de sombra.
El parking de El Corte Inglés está formado por cuatro plantas sobre las que se sustenta la plaza pública. Con esta intervención se pretende solucionar los problemas estructurales que presenta el estacionamiento subterráneo, además de algunas escaleras de acceso que se encuentran deterioradas.
El Ayuntamiento concedió a El Corte Inglés la concesión para la explotación del aparcamiento público subterráneo, que dispone de 572 plazas de estacionamiento, lo que no implica la cesión sino la concesión demanial temporal. El Corte Inglés abona por ello al Consistorio un canon anual que supera los 16.000 euros.