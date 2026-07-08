Los vecinos de Valleseco tendrán que esperar al próximo verano para recuperar los puentes de los muelles carboneros

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife rehabilitará los puentes peatonales de los muelles carboneros, ubicados en el litoral del barrio de Valleseco, el próximo año. La previsión de Puertos es que el proyecto constructivo esté redactado en seis meses y poder iniciar los trámites para la autorización y licitación de las obras.
La institución portuaria procedió el pasado abril a cerrar el acceso a estas infraestructuras por motivos de seguridad, después de que una inspección técnica constatara un notable deterioro estructural en ambas infraestructuras, tanto en el Muelle de Cory como en el de la playa de la Alemana, que comprometían la estabilidad de los puentes, en los que se detectó ausencia de piezas de soporte para la solidez del entramado.
En su momento, Puertos afirmó que la restricción de acceso se mantendría el tiempo necesario hasta que, tras la realización de un informe en profundidad, se valorasen las alternativas a acometer, las cuales ahora se traducen en que, finalmente, se acometerá la reconstrucción de ambos puentes.
La Autoridad Portuaria así lo ha manifestado a la asociación de vecinos Nuestra Señora del Carmen de Valleseco, a quien ha mostrado su “voluntad” de acometer la rehabilitación de los puentes peatonales en los muelles carboneros, asegurando que “ya se han iniciado los trámites necesarios para la contratación de la redacción del proyecto constructivo que definirá las futuras actuaciones en estas estructuras de madera”.
Tras el diagnóstico elaborado por Puertos a principios de abril, se detectó que en el muelle de Cory faltaban al menos dos vigas de madera en ambos laterales, presentando además el elemento estructural al que estaban unidas un importante estado de deterioro. Por su parte, el de la playa de La Alemana ha perdido elementos de soporte fundamentales para su estabilidad llegando a romperse varios tirantes de acero colocados en intervenciones anteriores.
El informe también recoge el desprendimiento de piezas de madera del tablero, en un contexto marcado por los últimos episodios de fuerte oleaje y, además, subraya que ambas infraestructuras se encuentran en la zona de carrera de marea, sometida a ciclos continuos de humedad y secado por la variación del nivel del mar, una circunstancia especialmente desfavorable para la durabilidad de la madera.
El cierre de estos paseos peatonales ha causado cierto malestar entre los residentes de Valleseco, al ver imposibilitado el uso de este espacio tradicional para el baño en época estival. Un hecho que, ante las reiteradas quejas y peticiones de los vecinos, llevó a la asociación Nuestra Señora del Carmen a enviar un escrito a la Autoridad Portuaria para solicitar información sobre la situación actual y las actuaciones previstas en ambos muelles, que previsiblemente no volverán a estar en funcionamiento hasta el próximo verano.
Por este motivo, el colectivo vecinal ha solicitado al Ayuntamiento capitalino, a través del Distrito Anaga, que “realice labores de limpieza, acondicionamiento y mejora de la playa de Valleseco para este verano”.