Muchas veces es más fácil criticar, quejarse o esperar a que otros hagan las cosas. Sin embargo, con pequeños gestos también se puede construir un barrio mejor. Esta ha sido la filosofía que ha inspirado a Yeray Hernández, un vecino de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, que meses atrás decidió emprender una cruzada en solitario para lograr que el lugar en el que reside junto a su familia sea “más bonito” para todos.
Yeray explica que los fines de semana, o cuando acaba su trabajo en una empresa de Prevención de Riesgos Laborales, dedica varias horas de su tiempo a acondicionar partes del barrio que se encuentran afectadas por humedades, suciedad o maleza. Así, se convierte en jardinero, albañil o encofrador por pura vocación para que el resto de residentes pasee y conviva en un entorno mejor. Un trabajo no retribuido, pues afirma que “todo lo pago de mi bolsillo”.
Su reciente iniciativa, inaugurada hace días, se ha centrado en limpiar un pequeño jardín ubicado en la calle Ramón Botas, en la zona alta de Valleseco, donde además de plantar cactus y geranios también ha querido poner color al gran muro que lo rodea, para lo que encargó a un amigo pintor un lienzo al aire libre que simboliza el tradicional vínculo pesquero que ha tenido el barrio santacrucero con el mar. “Solo en plantas y en pagar al chico que hizo la obra me he gastado más de 200 euros”, comenta.
Este altruista ciudadano es un ejemplo a seguir y, por ello, la asociación de vecinos Nuestra Señora del Carmen se lo ha agradecido públicamente. “Aunque es cierto que el Ayuntamiento de Santa Cruz y otras administraciones tienen la responsabilidad de cuidar de los barrios, los vecinos también. Cuidar lo que es de todos, no romperlo, mantenerlo limpio y aportar nuestro granito de arena está al alcance de cualquiera. Necesitamos menos críticas y más implicación. Porque cuando cada residente pone un poquito, entre todos conseguimos un Valleseco más bonito, más cuidado y del que sentirnos orgullosos”, subraya el colectivo vecinal.
Yeray, por su parte, reconoce que “quien quiere puede hacer más cosas por mejorar el lugar en el que vive, pues si cada vecino pusiera como mínimo cinco euros al mes se podrían realizar muchas mejoras. Yo no pido nada a cambio, lo hago porque me gusta y me nace. Sé que hay mucha gente quemada por cómo está el barrio, pues hay mucha dejadez por parte del Ayuntamiento a la hora de limpiar calles o retirar maleza o escombros de solares abandonados, que lo único que está generando es atraer ratas y cucarachas”.
“Por esta razón me decidí a arreglar el jardín, justo debajo de mi casa, que se encontraba lleno de basura y repleto de arbustos enormes y sin cuidar de buganvilla que crecían hacia las escaleras, impidiendo el paso de los vecinos, aparte de convertirse en foco de plagas. Desinfecté toda la zona con zotal negro, podé y luego planté nuevas especies. Además, encargué la pintura de un gran barco para adornar todo el muro. Lo que hasta hace días era un rincón descuidado se ha convertido un lugar más agradable para los vecinos”, destaca.
Asimismo, Yeray indica que esta zona del barrio, que ahora luce renovada tras varios meses de trabajo, se encuentra muy próxima a la plaza del barrio en la que descansa la procesión de la Virgen del Carmen, por lo que su iniciativa contribuirá en breve a dar más lucidez a las fiestas patronales de Valleseco, los próximos 18 y 19 de julio.
Unidad vecinal
El vecino, que se autodefine como “forastero” del barrio, ya que no nació en Valleseco sino que vive allí con su esposa que es oriunda de la zona, aboga porque todos los residentes “se unan” para realizar más acciones en pro de la mejora del entorno. “Si hubiese más gente implicada se podrían hacer equipos de limpieza para ir por solares abandonados y adecentar entre todos el barrio”, apunta. Una idea que, por el momento, respaldan muy pocos.
En este sentido, comenta que “en un lateral de la zona alta, junto a una barranquera, varios vecinos hemos colocado barandillas para las personas mayores y también hemos reparado un muro de contención y le hemos puesto suelo a un antiguo camino real que hace de calle sin serlo, ya que carece de red de saneamiento o iluminación. Hemos llevado a cabo esta pequeña obra y, al menos, contribuimos al paso más seguro de los residentes”.
Por otra parte, Yeray recuerda que también arregló otro jardín cercano, en el que decidió plantar yucas que ahora han crecido y dan sombra al espacio, el cual la pasada Navidad se decidió por adornar con guirnaldas LED, contribuyendo así a darle un guiño más festivo a la zona más elevada de Valleseco, en la que las vistas son de película al encontrarse rodeada de montañas y casi a un palmo de rozar el cielo.
El barrio de Valleseco se siente orgulloso de contar con un vecino tan involucrado como Yeray, y así se lo hacen saber muchos de los residentes, que lo felicitan por el generoso trabajo que lleva a cabo en la zona. Los residentes de Valleseco llevan tiempo denunciando, incluso con escritos al Ayuntamiento de la ciudad, el mal estado de la zona, en la que hay mucha basura en solares, pasos deteriorados o podas imposibles.