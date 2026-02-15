Los Charcos de Valleseco, nuevo asentamiento para los ‘sintecho’

Los Charcos de Valleseco se ha convertido en un nuevo asentamiento para sintecho de la capital. Desde hace tiempo, varias personas, en su mayoría hombres y alguna mujer, acuden con frecuencia a esta zona de baño del litoral para instalar improvisados campamentos temporales entre palmeras, donde duermen y descansan hasta las 23.00 horas, cuando este espacio cierra sus puertas.
A pesar de que estos indigentes no causan problemas entre los usuarios que acuden a darse un chapuzón a Los Charcos, en cambio algunas quejas se centran en que dejan sucias las instalaciones, ya que aprovechan la falta de vigilancia policial del espacio en los meses de invierno para colocar hamacas o sacos de dormir en el suelo para descansar o utilizar las duchas para asearse o lavar la ropa. Igualmente, también acuden a los baños públicos, en concreto al de personas con discapacidad, para afeitarse, hacer sus necesidades fisiológicas e, incluso, cargar la batería de los móviles.
Según relatan a DIARIO DE AVISOS usuarios de Los Charcos, estos sintecho se suelen instalar en espacios apartados del solarium y de las escaleras y rampas de acceso al mar, por lo que quedan ocultos de las miradas y de la atención de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA) del Ayuntamiento santacrucero.
Al caer la noche, cuando el espacio se prepara para cerrar, los sinhogar recogen sus pertenencias y se marchan a otros enclaves de la ciudad para, a las 7.00 horas del día siguiente, cuando Los Charcos reabre, regresar de nuevo.
Desde su apertura al público, hace dos años, el mantenimiento y vigilancia de este espacio de ocio y baño ciudadano es competencia del Consistorio municipal, el cual ha tenido que hacer frente a varias inversiones económicas para reparar barandillas y mobiliario urbano que ha sido objeto de actos vandálicos o que se ha visto afectado por la corrosión marina.
Igualmente, solo durante el verano o ante episodios de altas temperaturas, Los Charcos refuerza a diario la vigilancia policial y la de socorristas, por lo que el resto del año la Policía Local no acude con mucha frecuencia a la zona. Al respecto, la concejala de Seguridad, Gladis de León, dijo desconocer la presencia de sintecho en este espacio, pues “no ha llegado ninguna denuncia al respecto”. No obstante, avanzó que “estaremos atentos y se reforzará el paso de patrullas de vigilancia”.