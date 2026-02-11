Médicos del Mundo atenderá en las calles de Santa Cruz a ‘sintecho’ con problemas mentales

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, anunció ayer en el Parlamento que a partir del 1 de marzo se pondrá en marcha en la capital tinerfeña el programa Puentes en Salud, de acompañamiento en reducción de daños con enfoque de género, que dará atención en la calle a personas sin hogar con problemas de salud mental y adicciones. Se trata del pilotaje de un proyecto que se desarrollará mediante un convenio con la ONG Médicos del Mundo.
Monzón respondió así al diputado nacionalista, y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien cuestionó sobre cuándo se tiene previsto crear más recursos residenciales para atender a sintecho con esta problemática en la capital, en la que recordó una de cada tres personas en situación de calle tiene este tipo de patología.
Monzón detalló que el objetivo principal del programa de atención es desplegar un equipo de profesionales a pie de calle, para proporcionar a estas personas atención especializada, de forma similar al programa Mejora, que se puso en marcha el pasado noviembre en Las Palmas. Además, precisó que el Servicio Canario de la Salud (SCS) cuenta además con recursos propios de la Red de Salud Mental para abordar la situación de estas personas, en un trabajo en coordinación con otras administraciones, como cabildos, y entidades del tercer sector.
Por su parte, Bermúdez hizo hincapié en que “solo entre enero y agosto del año pasado, en Santa Cruz se atendieron 700 personas en situación de calle. Más de la mitad procedían de otros municipios y, además, una de cada tres tenían diagnosticados un trastorno de carácter mental o una adicción. Pese a ello, los profesionales municipales hacen una labor extraordinaria con dos unidades de atención (UMA), pero se necesitan más recursos en toda la Isla”.
Al respecto, Monzón dijo que las plazas residenciales en Tenerife para personas con patología mental crónica están gestionadas por el Cabildo insular y corresponde a Sanidad aportar los profesionales necesarios, como psiquiatras y enfermeros. Según el convenio, entre 2026 y 2028 el número de estas plazas ascenderá a 263.