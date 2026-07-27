El Gobierno de Canarias cambia las reglas del teletrabajo: exige un año de antigüedad y endurece los requisitos

El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto que modifica la normativa del teletrabajo para los empleados de la Administración Pública autonómica y sus organismos dependientes.
La medida, impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, introduce nuevas condiciones de acceso, fija el silencio administrativo negativo en las solicitudes y exige un año mínimo de antigüedad a los funcionarios que opten al trabajo a distancia.
La nueva regulación actualiza el Decreto 74/2023 tras detectar diversos problemas de funcionamiento en los informes anuales de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Con esta reforma, el Ejecutivo regional adapta la prestación no presencial a la Ley 2/2025 de gestión eficiente del empleo público en las Islas, garantizando una dirección por objetivos y un control más estricto de los planes de trabajo individualizados.
Nuevos requisitos: antigüedad, tecnología y silencio negativo
Entre los cambios más relevantes destaca la regulación del procedimiento de solicitud. El titular del centro directivo correspondiente dispondrá de un plazo máximo de tres meses para autorizar o denegar la petición de forma motivada. Si transcurrido ese tiempo no existe respuesta expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo negativo.
Para poder acogerse al trabajo en remoto, el personal de la comunidad autónoma en Canarias deberá cumplir con una serie de exigencias específicas:
- Experiencia en la administración: Acreditar un año de servicio ininterrumpido en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Permanencia en el puesto: Haber ocupado la plaza o un puesto equivalente en el mismo centro directivo durante al menos tres meses consecutivos previos a la solicitud.
- Competencias digitales: Demostrar conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de las aplicaciones y plataformas corporativas diarias.
- Equipamiento y telefonía: Disponer de espacio adaptado a la prevención de riesgos laborales, conexión a internet y contar con licencia autorizada de herramientas de conectividad o un móvil corporativo figurado en la intranet.
Identificación del puesto en la RPT
La adaptación legal obliga a que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) reflejen explícitamente si cada plaza es susceptible o no de desempeñarse mediante teletrabajo. Una vez tramitada la petición, el responsable de la unidad correspondiente redactará un plan personal de trabajo detallado para supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas al empleado público.